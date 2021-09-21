Tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 65. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni oyuncularla ve yeni hikayesiyle birlikte izleyiciyi yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanan Kuruluş Osman'da üçüncü sezondan itibaren neler olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...