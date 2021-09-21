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Haberler Galeri Tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 65. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni oyuncularla ve yeni hikayesiyle birlikte izleyiciyi yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanan Kuruluş Osman'da üçüncü sezondan itibaren neler olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2021 15:50
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Tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak devam eden Kuruluş Osman dizisinin üçüncü sezonu heyecanla bekleniyor. atv ekranlarında reyting rekorları kıran dizinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başladı. Şimdi ise sıra yeni sezon yayın tarihinde. Peki, Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başladı. Dizinin yeni sezon tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak. Ayrıca diziye 12 yeni oyuncu daha katıldı.

İşte yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler:

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Tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YILDIRAY ŞAHİNLER

SERHAT KILIÇ

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Tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ŞEYDA KORKMAZ

RÜZGAR AKSOY

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Tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

OĞUZHAN KARBİ

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