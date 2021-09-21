Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin sevgilisi Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Diziye dahil olmasıyla tüm dengeleri alt üst eden ve oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Öngel'in özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce çok şaşırdı.