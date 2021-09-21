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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin sevgilisi Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Diziye dahil olmasıyla tüm dengeleri alt üst eden ve oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Öngel'in özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 16:21
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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Naci karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Tansel Öngel, özel hayatıyla mercek altına alındı. Öngel hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce çok şaşırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

İşte Tansel Öngel başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…

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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

EZGİ MOLA VE SEVGİLİSİ MUSTAFA AKSAKALLI

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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

EZGİ MOLA VE SEVGİLİSİ MUSTAFA AKSAKALLI

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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

EZGİ MOLA VE SEVGİLİSİ MUSTAFA AKSAKALLI