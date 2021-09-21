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Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Krizin perde arkası ortaya çıktı

Haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken ce Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ayrıldıkları iddiasıyla gündeme geldi. Eşiyle olan fotoğrafları silen ve soyadını değiştiren Erken, daha sonra paylaştığı fotoğrafla ayrılık haberlerini yalanladı. Mahmutyazıcıoğlu ve Erken arasında yaşananların perde arkası canlı yayında ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 14:13
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Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı
Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı

Haziran 2021'de Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından nazar boncuğu emojileriyle birlikte duyurmuştu. Eşi ile fotoğrafına "Herkese selam, biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" notunu düşen sunucu, soyadına 'Mahmutyazıcıoğlu'nu eklemişti.

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Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı
Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı

Bir süredir 41 yaşındaki iki çocuk babası avukat eşi ile görüntü vermemesi dikkatlerden kaçmayan sunucu, sosyal medyada yaptığı hamlelerle de kafaları karıştırmıştı.

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Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı
Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı

43 yaşındaki güzel, önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları silmiş, sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırmıştı.

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Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı
Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı

"HER ŞEY YOLUNDA"

Ece Erken'in bu hareketi, 'evlilik bitiyor mu?' sorusunu akıllara getirmişti. Oğlu Eymen ile tatile çıkan ünlü sunucu, Instagram'da yaptığı paylaşım ile söz konusu dedikodulara yanıt vermişti.

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Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı
Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelen Ece Erken, geçirdikleri eğlenceli anlardan kalp ve nazar boncuğu emojisiyle fotoğraf paylaşmış, Instagram profilindeki soyadı bölümüne de 'Mahmutyazıcıoğlu' eklemişti. Böylece "her şey yolunda" mesajı vermişti.