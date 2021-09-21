Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Krizin perde arkası ortaya çıktı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelen Ece Erken, geçirdikleri eğlenceli anlardan kalp ve nazar boncuğu emojisiyle fotoğraf paylaşmış, Instagram profilindeki soyadı bölümüne de 'Mahmutyazıcıoğlu' eklemişti. Böylece "her şey yolunda" mesajı vermişti.

