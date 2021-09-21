21 Eylül 2021, Salı
Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Krizin perde arkası ortaya çıktı
Haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken ce Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ayrıldıkları iddiasıyla gündeme geldi. Eşiyle olan fotoğrafları silen ve soyadını değiştiren Erken, daha sonra paylaştığı fotoğrafla ayrılık haberlerini yalanladı. Mahmutyazıcıoğlu ve Erken arasında yaşananların perde arkası canlı yayında ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21.09.2021 14:13
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Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı
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Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı
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Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı
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Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı
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Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafları! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı