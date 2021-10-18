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Tamer Karadağlı'ya meslektaşı Ferhat Yılmaz'dan tam destek: Vatanını sevmek suç mu?

Altın Portakal Film Festivali'nde ödül verdiği Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan Tamer Karadağlı, sosyal medyada hedef oldu. CHP ve HDP tarafından linç kampanyası başlatılan Karadağlı'ya bir destek de meslektaşı Ferhat Yılmaz'dan geldi. Karadağlı'nın yanlış anlaşıldığını belirten Yılmaz, "Nasıl ki muhalif sanatçıların tepki gösterme hakkı varsa, bu devleti seven sanatçıların da tepki gösterme hakkı olduğuna inanıyorum. Vatanını seven, düzgün bir adamdır. Ağır bir yanlış anlaşılma var" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.10.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 13:17
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Tamer Karadağlı’ya meslektaşı Ferhat Yılmaz’dan tam destek: Vatanını sevmek suç mu?

Antalya Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

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Tamer Karadağlı’ya meslektaşı Ferhat Yılmaz’dan tam destek: Vatanını sevmek suç mu?

Yalçın, ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem." dedi. Yalçın'a sosyal medya üzerinden oyuncu ve siyasi isimlerden destek verildi. Ardından ünlü aktöre linç kampanyası başlatıldı.

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Tamer Karadağlı’ya meslektaşı Ferhat Yılmaz’dan tam destek: Vatanını sevmek suç mu?

"AĞIR YANLIŞ ANLAŞILDI"

Bununla birlikte ünlü camiasından Karadağ'lıya destek mesajları da yağdı. Arafta Sorular programının konuk olan oyuncu Ferhat Yılmaz, meslektaşına sahip çıktı.

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Tamer Karadağlı’ya meslektaşı Ferhat Yılmaz’dan tam destek: Vatanını sevmek suç mu?

Karadağlı'nın yanlış anlaşıldığını belirten Yılmaz, "Tamer Ağabey'i tanırım iyi bir insandır. Vatanını seven, düzgün bir adamdır. Burada bir yanlış anlaşılma var. Defalarca izledim adam söz kesmekten değil de orada samimiyetten ödülü göstersin diyor. Hak ettin bunu diye veriyor. Orada ağır bir yanlış anlaşılma var."

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Tamer Karadağlı’ya meslektaşı Ferhat Yılmaz’dan tam destek: Vatanını sevmek suç mu?

"Kesinlikle ben kötü niyet görmedim. Lafını kesmek için versin diye değil. E sonra yanlış anlaşılma devamında bir azarlama var. O azarlama da Tamer Karadağlı için kötü bir durum, yüzü asıldı tabi." ifadelerini kullandı.