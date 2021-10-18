Tamer Karadağlı'ya meslektaşı Ferhat Yılmaz'dan tam destek: Vatanını sevmek suç mu?

Altın Portakal Film Festivali'nde ödül verdiği Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan Tamer Karadağlı, sosyal medyada hedef oldu. CHP ve HDP tarafından linç kampanyası başlatılan Karadağlı'ya bir destek de meslektaşı Ferhat Yılmaz'dan geldi. Karadağlı'nın yanlış anlaşıldığını belirten Yılmaz, "Nasıl ki muhalif sanatçıların tepki gösterme hakkı varsa, bu devleti seven sanatçıların da tepki gösterme hakkı olduğuna inanıyorum. Vatanını seven, düzgün bir adamdır. Ağır bir yanlış anlaşılma var" ifadelerini kullandı.