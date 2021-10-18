Şarkıcı Linet: Asker kaçağıyım

Yeşilköy'de bir mekanda sahneye çıkan Linet, yaptığı bir itiraf ile gündeme bomba gibi düştü. İsrail'de doğup büyüyen Linet, "İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada" ifadelerini kullandı. Şarkıcının bu sözleri, dinleyenleri şaşırttı.