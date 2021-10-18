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Şarkıcı Linet: Asker kaçağıyım

Yeşilköy'de bir mekanda sahneye çıkan Linet, yaptığı bir itiraf ile gündeme bomba gibi düştü. İsrail'de doğup büyüyen Linet, "İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada" ifadelerini kullandı. Şarkıcının bu sözleri, dinleyenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 12:09
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Şarkıcı Linet: Asker kaçağıyım

Türkçe ve İbranicenin yanında İngilizce ve Arapça söylediği şarkılarla tanınan Linet, geçtiğimiz akşam Yeşilköy'de bir mekanda sahne aldı.

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Şarkıcı Linet: Asker kaçağıyım

Ünlü sanatçı konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Şarkıcı Linet: Asker kaçağıyım

Şarkıcı, "Kısa saçlı halinize alıştınız mı?" sorusuna, "Değişmeyen tek şey, değişim. Her an her şekilde karşınıza çıkabilirim. Gerekirse saçlarımı bile kazıtabilirim" diye yanıt verdi.

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Şarkıcı Linet: Asker kaçağıyım

'ASKER KAÇAĞIYIM'

Gecede, İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkılarını söyleyen Linet, şöyle konuştu:

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Şarkıcı Linet: Asker kaçağıyım

"İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler.