18 Ekim 2021, Pazartesi
Şarkıcı Linet: Asker kaçağıyım
Yeşilköy'de bir mekanda sahneye çıkan Linet, yaptığı bir itiraf ile gündeme bomba gibi düştü. İsrail'de doğup büyüyen Linet, "İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada" ifadelerini kullandı. Şarkıcının bu sözleri, dinleyenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 12:09
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