18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeşilçam unutulmazı İyi Aile Çocuğu filminin Ferdane'si Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

Yeşilçam unutulmazı İyi Aile Çocuğu filminin Ferdane'si Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan İyi Aile Çocuğu'nun Ferdane'si yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın birçok filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Sevil Üstekin'in en unutulmaz rollerinden birisi de İyi Aile Çocuğu' filmindeki Ferdane karakteriydi. Türk sinemasına damga vuran Sevil Üstekin'in son görüntüsü şaşırttı.

Giriş Tarihi: 18.10.2021 14:55
  • 1
  • 51
Yeşilçam unutulmazı İyi Aile Çocuğu filminin Ferdane’si Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

İyi Aile Çocuğu filminde Ferdane karakteriyle Yeşilçam'a damga vuran Sevil Üstekin son haliyle görenleri şaşırttı. Sevil Üstekin, 1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali PoyrazoğluTiyatrosu, Gülriz Sururi -Engin Cezzar Tiyatrosu,Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 51
Yeşilçam unutulmazı İyi Aile Çocuğu filminin Ferdane’si Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

Kemal Sunal ile İyi Aile Çocuğu filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şaban Oğlu Şaban, Kapıcılar Kralı, Garip filmlerinde de oynadı. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisi ile dizilerde oynamaya başladı.

  • 3
  • 51
Yeşilçam unutulmazı İyi Aile Çocuğu filminin Ferdane’si Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle Müzevir Müzeyyen karakterini canlandırdı. Mahallenin Muhtarları dizisinden sonra da Koçum Benim,Erkeksen Seyret, Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde rol Ülfet Nine rolünü canlandırmıştır.

İki Avni Dilligil, bir Tv ödülü vardır.

  • 4
  • 51
Yeşilçam unutulmazı İyi Aile Çocuğu filminin Ferdane’si Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

İYİ AİLE ÇOCUĞU KONUSU NEDİR?

Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişmiştir.

  • 5
  • 51
Yeşilçam unutulmazı İyi Aile Çocuğu filminin Ferdane’si Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşler'in yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir.

Başta Sevil Üstekin olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi görenleri şaşırtıyor.