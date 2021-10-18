Yeşilçam unutulmazı İyi Aile Çocuğu filminin Ferdane’si Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşler'in yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir.

Başta Sevil Üstekin olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi görenleri şaşırtıyor.