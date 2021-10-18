18 Ekim 2021, Pazartesi
Yeşilçam unutulmazı İyi Aile Çocuğu filminin Ferdane'si Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı
Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan İyi Aile Çocuğu'nun Ferdane'si yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın birçok filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Sevil Üstekin'in en unutulmaz rollerinden birisi de İyi Aile Çocuğu' filmindeki Ferdane karakteriydi. Türk sinemasına damga vuran Sevil Üstekin'in son görüntüsü şaşırttı.
Giriş Tarihi: 18.10.2021 14:55
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