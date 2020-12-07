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Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan'a yazdığı mektup olay oldu
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, eski eşi Arzu Balkan'a yazdığı Osmanlıca mektupla olay oldu. 25 yıl önce askerde, o günlerde sevgilisi olan ve daha sonra da evlendiği Arzu Balkan'a yazdığı mektubu yıllar sonra paylaşan Karadağlı'ya çok sayıda mesaj geldi. Paylaşımına yorum yazanlar arasında eski eşi Arzu Balkan da vardı.
Giriş Tarihi: 07.12.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 15:00
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