Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan'a yazdığı mektup olay oldu

"Kopya çektiğim yerlerde oldu tabii .İkimiz de çok güldük. 25 yıl sonra o mektubu buldum. Ve yine çok güldüm. Arzu'nun da izniyle bunu paylaşmak istedim. Umarım siz de okurken keyif alırsınız. Not: Arzu'nun bana yazdığı İngilizce mektubu da buldum."

