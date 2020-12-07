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Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan'a yazdığı mektup olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, eski eşi Arzu Balkan'a yazdığı Osmanlıca mektupla olay oldu. 25 yıl önce askerde, o günlerde sevgilisi olan ve daha sonra da evlendiği Arzu Balkan'a yazdığı mektubu yıllar sonra paylaşan Karadağlı'ya çok sayıda mesaj geldi. Paylaşımına yorum yazanlar arasında eski eşi Arzu Balkan da vardı.

Giriş Tarihi: 07.12.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 15:00
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Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan'a yazdığı mektup olay oldu

Tamer Karadağlı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında evinde arşivini karıştırırken, eline geçen bir mektubu Instagram hesabından paylaştı.

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Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan'a yazdığı mektup olay oldu

Ünlü oyuncunun, 1995 yılında Gaziantep Orduevi'nde askerliğini yaptığı günlerde flörtü olan ve daha sonra nikah masasına oturacağı Arzu Balkan'a yazdığı mektup sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan'a yazdığı mektup olay oldu

Çevresini yaktığı mektupta, Osmanlıca olarak Arzu Balkan'a duygularını anlatan Karadağlı, mektubu yazarken Gaziantep Orduevi'nin kütüphanesindeki kitaplardan faydalandığını belirtti.

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Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan'a yazdığı mektup olay oldu

Usta oyuncu, mektubun hikayesini şöyle anlattı:

"Bu mektup 1995 yılında, ben Gaziantep Orduevi'nde askerken Arzu'ya yazdığım mektup. Çünkü Arzu bana eski İngilizceyle müthiş bir mektup yazmıştı. Benim altta kalmamam gerekiyordu ve bu mektubu yazmak için bir tam gün uğraştım."

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Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan'a yazdığı mektup olay oldu

"Kopya çektiğim yerlerde oldu tabii .İkimiz de çok güldük. 25 yıl sonra o mektubu buldum. Ve yine çok güldüm. Arzu'nun da izniyle bunu paylaşmak istedim. Umarım siz de okurken keyif alırsınız. Not: Arzu'nun bana yazdığı İngilizce mektubu da buldum."