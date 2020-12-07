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Emre Aşık için kiralık katil tutan Yağmur Aşık affetme şartını açıkladı

Birbirleri hakkında skandal iddialar ortaya atan Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasındaki dava geçtiğimiz günlerde görülmüştü. Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Aşık duruşma çıkışında ' Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız' diyerek sinir krizi geçirmişti. Yağmur Aşık, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Emre Aşık'a "Mutlu musun?" sorusunu yönelten Aşık, "Evimi geri verirse ve gelip benden özür dilerse, Emre'yi affederim" dedi.

Giriş Tarihi: 07.12.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 15:55
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Emre Aşık için kiralık katil tutan Yağmur Aşık affetme şartını açıkladı

Eski futbolcu Emre Aşık'la çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Yağmur Aşık, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalara imza attı.

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Emre Aşık için kiralık katil tutan Yağmur Aşık affetme şartını açıkladı

"Ne söylemek istersin?" sorusuna, "Mutlu musun?" diyerek karşılık veren Aşık, "Evimi geri verirse ve gelip benden özür dilerse, Emre'yi affederim" ifadelerini kullandı.

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Emre Aşık için kiralık katil tutan Yağmur Aşık affetme şartını açıkladı

"FUHUŞ DAMGASI YEMEMEK DÜZGÜN ANILMAK İSTERDİ"

Dikkat çeken ifadeler kullanan Yağmur Aşık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geriye dönmek isterdim. Fuhuş¸ damgası yememek, düzgün bir şekilde anlaşmak isterdim."

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Emre Aşık için kiralık katil tutan Yağmur Aşık affetme şartını açıkladı

"BAŞA GELEN ÇEKİLİR"

Aşık, "10 yıl sonra bu durum çocuklarınıza nasıl açıklayacaksınız?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Aşık, söz konusu soruyu "Bir şekilde açıklayacağız başa gelen çekilir. Bunu düzeltmekte bozmakta bizim elimizde" şeklinde cevapladı.

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Emre Aşık için kiralık katil tutan Yağmur Aşık affetme şartını açıkladı

NE OLMUŞTU?

Emre Aşık, geçtiğimiz aylarda eski eşinin kendisini cezaevi firarisi Erdi Sungur'la öldürtmek için tetikçi tuttuğunu iddia etmiş ve şikâyetçi olmuştu. Aşık'ın boşanma arifesinde olduğu Yağmur Aşık ise iddiaları kabul etmemişti.