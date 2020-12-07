Emre Aşık için kiralık katil tutan Yağmur Aşık affetme şartını açıkladı

Birbirleri hakkında skandal iddialar ortaya atan Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasındaki dava geçtiğimiz günlerde görülmüştü. Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Aşık duruşma çıkışında ' Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız' diyerek sinir krizi geçirmişti. Yağmur Aşık, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Emre Aşık'a "Mutlu musun?" sorusunu yönelten Aşık, "Evimi geri verirse ve gelip benden özür dilerse, Emre'yi affederim" dedi.