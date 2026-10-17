"Pınar Altuğ oyuncu değil" iddiasına Tamer Karadağlı’dan dikkat çeken yanıt

Çocuklar Duymasın dizisinde Pınar Altuğ ile yıllarca başrolü paylaşan Tamer Karadağlı, Süleyman Yağcı'nın oyunculuk dersi iddialarına yanıt verdi. Usta oyuncu, rol arkadaşı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir döneme damga vuran dizi Çocuklar Duymasın'da uzun yıllar birlikte rol alan Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ, ekran uyumlarıyla dikkat çekiyordu. Dizide Fıs Fıs İsmail karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı'nın, Pınar Altuğ'un oyunculuğuna ilişkin açıklamaları gündem olmuştu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve oyuncu Tamer Karadağlı, söz konusu iddialara açıklık getirdi.

"PINAR ALTUĞ OYUNCU DEĞİL" DEMİŞTİ Süleyman Yağcı, katıldığı bir televizyon programında, Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ da dahil olmak üzere birçok ismin aslında oyuncu olmadığını öne sürmüştü. Yağcı, set aralarında Tamer Karadağlı'nın Pınar Altuğ'a oyunculuk konusunda yardımcı olduğunu iddia etmişti.

PINAR ALTUĞ'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI 2. Sayfa'nın haberine göre Tamer Karadağlı, geçtiğimiz saatlerde Etiler'de bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan usta oyuncu, Süleyman Yağcı'nın açıklamalarının ardından gündeme gelen oyunculuk dersi iddiaları hakkında konuştu.

"ÖĞRETMEK NE HADDİMİZE!" İddialara yanıt veren Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ ile karşılıklı olarak birbirlerine destek olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Estağfurullah, öğretmek ne haddimize! Yardım olurduk tabii ki. Pınar benim rol arkadaşım. Çok da çalışkan, bir şey söylediğinizde asla unutmayan, inanılmaz bir gelişim gösteren bir kızdı. O da bana yardımcı oluyordu. Hangi kıyafetleri giyeceğime kadar o karar verirdi. Çok şık giyinirdi zaten."

"Çocuklar Duymasın yeniden çekilecek mi?" sorusuna da yanıt veren Karadağlı, olası bir proje hakkında, "Onu o zaman düşüneceğiz." dedi.