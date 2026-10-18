Antalya'da 23-28 Ekim tarihleri arasında 4 ila13 yaşlarındaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan "Little Miss and Little Mister United World" adlı güzellik yarışmasına yönelik tepkilerin ardından harekete geçildi. Antalya Valiliği organizasyonu iptal ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Fransa, Belçika ve Rusya gibi pek çok ülkede çocuk istismarı olarak değerlendirildiği için yasaklanan bu tür yarışmalar, Türkiye'de de tartışma konusu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların ticari birer meta hâline getirilmesine tepki göstererek bu tür organizasyonların çocuk haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

Göktaş, "Bakanlık olarak derhal harekete geçtik. Çocuklarımızı ticari birer meta ya da unsur haline getiren bu tarz organizasyonlar, en temel çocuk haklarına ve çocuğun üstün yararı ilkesine açıkça aykırıdır" dedi.

Bakan Göktaş, konuyla ilgili Sabah'a yaptığı açıklamada Bakanlığın derhal harekete geçtiğini belirtti.

"Bu tür organizasyonlar, çocukların fiziksel görünümleri üzerinden değerlendirilmelerine ve kendilerini başkalarıyla kıyaslamalarına neden olarak benlik saygılarını, beden algılarını ve sağlıklı kimlik gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bizim en temel vazifemiz; evlatlarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal esenliğini korumaktır."

Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

Günaydın yazarı Funda Karayel, söz konusu skandalı köşesine taşıyarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Antalya'da 23-28 Ekim tarihleri arasında 4-13 yaşındaki çocukların yarışacağı, Little Miss and Little Mister United World etkinliği yapılacak. Fransa, Belçika ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkede çocukların ruhsal ve ahlaki gelişimine zarar verdiği, pedofiliyi özendirdiği gerekçesiyle yasaklanan bu tür bir etkinliğin ülkemizde yapılacak olmasını şaşkınlıkla karşıladım.

Önce geçmişe gidelim. Yıl 2007. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Little Miss World yarışması, çocuklara transparan ve oryantal kıyafetler giydirilmesi nedeniyle büyük tepki çekiyor. Dönemin haberlerine göre yarışmayla ilgili soruşturma başlatılıyor ama bir sonuç çıkmıyor.