Güzellik maskeli çocuk istismarına neşter! Bakan Göktaş açıkladı: Derhal harekete geçtik
Antalya'da 23-28 Ekim tarihleri arasında 4 ila 13 yaşlarındaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan "Little Miss and Little Mister United World" adlı güzellik yarışması tepkilerin odağı oldu. Fransa, Belçika ve Rusya gibi birçok ülkede çocuk istismarı gerekçesiyle yasaklandığı belirtilen bu tür organizasyonlara ilişkin tartışmalar sürerken, Antalya Valiliği yarışmayı iptal etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise organizasyon hakkında suç duyurusunda bulundu.
Antalya'da 23-28 Ekim tarihleri arasında 4 ila13 yaşlarındaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan "Little Miss and Little Mister United World" adlı güzellik yarışmasına yönelik tepkilerin ardından harekete geçildi. Antalya Valiliği organizasyonu iptal ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Fransa, Belçika ve Rusya gibi pek çok ülkede çocuk istismarı olarak değerlendirildiği için yasaklanan bu tür yarışmalar, Türkiye'de de tartışma konusu oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların ticari birer meta hâline getirilmesine tepki göstererek bu tür organizasyonların çocuk haklarına aykırı olduğunu vurguladı.
"ÇOCUKLARIMIZ TİCARİ BİRER META DEĞİL"
Bakan Göktaş, konuyla ilgili Sabah'a yaptığı açıklamada Bakanlığın derhal harekete geçtiğini belirtti.
Göktaş, "Bakanlık olarak derhal harekete geçtik. Çocuklarımızı ticari birer meta ya da unsur haline getiren bu tarz organizasyonlar, en temel çocuk haklarına ve çocuğun üstün yararı ilkesine açıkça aykırıdır" dedi.
"EN TEMEL VAZİFEMİZ ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK"
Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu tür organizasyonlar, çocukların fiziksel görünümleri üzerinden değerlendirilmelerine ve kendilerini başkalarıyla kıyaslamalarına neden olarak benlik saygılarını, beden algılarını ve sağlıklı kimlik gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bizim en temel vazifemiz; evlatlarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal esenliğini korumaktır."
Günaydın yazarı Funda Karayel, söz konusu skandalı köşesine taşıyarak şu ifadeleri kullanmıştı:
Antalya'da 23-28 Ekim tarihleri arasında 4-13 yaşındaki çocukların yarışacağı, Little Miss and Little Mister United World etkinliği yapılacak. Fransa, Belçika ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkede çocukların ruhsal ve ahlaki gelişimine zarar verdiği, pedofiliyi özendirdiği gerekçesiyle yasaklanan bu tür bir etkinliğin ülkemizde yapılacak olmasını şaşkınlıkla karşıladım.
Önce geçmişe gidelim. Yıl 2007. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Little Miss World yarışması, çocuklara transparan ve oryantal kıyafetler giydirilmesi nedeniyle büyük tepki çekiyor. Dönemin haberlerine göre yarışmayla ilgili soruşturma başlatılıyor ama bir sonuç çıkmıyor.