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Güzellik maskeli çocuk istismarına neşter! Bakan Göktaş açıkladı: Derhal harekete geçtik

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Antalya'da 23-28 Ekim tarihleri arasında 4 ila 13 yaşlarındaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan "Little Miss and Little Mister United World" adlı güzellik yarışması tepkilerin odağı oldu. Fransa, Belçika ve Rusya gibi birçok ülkede çocuk istismarı gerekçesiyle yasaklandığı belirtilen bu tür organizasyonlara ilişkin tartışmalar sürerken, Antalya Valiliği yarışmayı iptal etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise organizasyon hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güzellik maskeli çocuk istismarına neşter! Bakan Göktaş açıkladı: Derhal harekete geçtik 1

Antalya'da 23-28 Ekim tarihleri arasında 4 ila13 yaşlarındaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan "Little Miss and Little Mister United World" adlı güzellik yarışmasına yönelik tepkilerin ardından harekete geçildi. Antalya Valiliği organizasyonu iptal ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Fransa, Belçika ve Rusya gibi pek çok ülkede çocuk istismarı olarak değerlendirildiği için yasaklanan bu tür yarışmalar, Türkiye'de de tartışma konusu oldu.

Güzellik maskeli çocuk istismarına neşter! Bakan Göktaş açıkladı: Derhal harekete geçtik 2

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların ticari birer meta hâline getirilmesine tepki göstererek bu tür organizasyonların çocuk haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

Güzellik maskeli çocuk istismarına neşter! Bakan Göktaş açıkladı: Derhal harekete geçtik 3

"ÇOCUKLARIMIZ TİCARİ BİRER META DEĞİL"

Bakan Göktaş, konuyla ilgili Sabah'a yaptığı açıklamada Bakanlığın derhal harekete geçtiğini belirtti.

Göktaş, "Bakanlık olarak derhal harekete geçtik. Çocuklarımızı ticari birer meta ya da unsur haline getiren bu tarz organizasyonlar, en temel çocuk haklarına ve çocuğun üstün yararı ilkesine açıkça aykırıdır" dedi.

Güzellik maskeli çocuk istismarına neşter! Bakan Göktaş açıkladı: Derhal harekete geçtik 4

"EN TEMEL VAZİFEMİZ ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK"

Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tür organizasyonlar, çocukların fiziksel görünümleri üzerinden değerlendirilmelerine ve kendilerini başkalarıyla kıyaslamalarına neden olarak benlik saygılarını, beden algılarını ve sağlıklı kimlik gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bizim en temel vazifemiz; evlatlarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal esenliğini korumaktır."

Güzellik maskeli çocuk istismarına neşter! Bakan Göktaş açıkladı: Derhal harekete geçtik 5

Günaydın yazarı Funda Karayel, söz konusu skandalı köşesine taşıyarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Antalya'da 23-28 Ekim tarihleri arasında 4-13 yaşındaki çocukların yarışacağı, Little Miss and Little Mister United World etkinliği yapılacak. Fransa, Belçika ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkede çocukların ruhsal ve ahlaki gelişimine zarar verdiği, pedofiliyi özendirdiği gerekçesiyle yasaklanan bu tür bir etkinliğin ülkemizde yapılacak olmasını şaşkınlıkla karşıladım.

Önce geçmişe gidelim. Yıl 2007. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Little Miss World yarışması, çocuklara transparan ve oryantal kıyafetler giydirilmesi nedeniyle büyük tepki çekiyor. Dönemin haberlerine göre yarışmayla ilgili soruşturma başlatılıyor ama bir sonuç çıkmıyor.

Güzellik maskeli çocuk istismarına neşter! Bakan Göktaş açıkladı: Derhal harekete geçtik 6

Bir kere başlı başına bir çocuk istismarı söz konusu. Yarışmanın diğer yıllarda kazananlarını inceledim, küçücük çocuklar makyajlı ve tuhaf kıyafetlerle podyumda yürüyor. Dört yaşındaki bir çocuk için güzellik nedir? Birincilik ne demektir? Jürinin karşısına çıkıp beğenilmek neden bir başarı ölçütü olsun? O yaşta çocuğun dünyası oyunla, merakla, keşfetmekle, düşmekle, kalkmakla dolu olmalı. Ama biz yetişkinler, daha çocukluğunu yaşayamamış birine sahneye çıkmayı, poz vermeyi, kendisini başkalarıyla kıyaslamayı ve birilerinin onayını beklemeyi öğretiyoruz. Düpedüz rezalet bu yarışmalar.

Güzellik maskeli çocuk istismarına neşter! Bakan Göktaş açıkladı: Derhal harekete geçtik 7

BİKİNİLİ ÇOCUK DETAYI!

Organizasyonun yapılacağı belirtilen oteli araştırırken karşıma çıkan otel tanıtım görselleri de ayrıca düşündürücü. Reklamlarda bikinili çocukların kullanılması, turizm sektörünün çocukları nasıl bir görsel malzemeye dönüştürdüğü sorusunu gündeme getiriyor. Burada mesele çocukların plajda mayo ya da bikini giymesi değil. Bir çocuğun denize girerken ne giydiğiyle, çocuk bedeninin reklam ve pazarlama stratejisinde nasıl sunulduğu aynı şey değil.

Güzellik maskeli çocuk istismarına neşter! Bakan Göktaş açıkladı: Derhal harekete geçtik 8

Bir otelin reklamı neden çocukların bedenleri üzerinden dikkat çekmek zorunda olsun? Turizm sektöründe çocukların güvenliği, mahremiyeti ve temsil edilme biçimi üzerine daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Üstelik dijital çağda bir kez yayımlanan görüntünün nerelere gidebileceğini, kimler tarafından kaydedilip yeniden kullanılabileceğini biliyoruz.

Güzellik maskeli çocuk istismarına neşter! Bakan Göktaş açıkladı: Derhal harekete geçtik 9

Çocukların fotoğrafları ve videoları söz konusu olduğunda mahremiyet meselesini de görmezden gelemeyiz. Çocuk büyüdüğünde belki o görüntülerinden rahatsız olacak, istemeyecek. Yetkililer bu kez seyirci kalmamalı. Burada Antalya'daki organizasyonun geçmişteki yarışmayla aynı organizatörlere ait olup olmadığı, 2007'deki olayla kurumsal bir bağlantısının bulunup bulunmadığı ve yeni etkinliğin hangi kurallarla düzenleneceği de açıklığa kavuşmalı. İsim benzerliği tek başına aynı organizasyonun devam ettiğini kanıtlamaz.

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