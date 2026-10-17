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Mehmet Ali Erbil çocukluğunu anlatırken ağladı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yıllar sonra tek kişilik gösterisiyle sahnelere dönen Mehmet Ali Erbil, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Anne ve babasına yapamadığı şımarıklıkları seyircisine yaptığını söyleyen ünlü şovmen, gösteri sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Mehmet Ali Erbil çocukluğunu anlatırken ağladı! 1

Kalça kemiği kırığı ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken, 2 Nisan'da yaşamını yitirmişti. 91 yaşında hayata veda eden Eken için İzmir'in Urla ilçesinde cenaze töreni düzenlenmişti.

Mehmet Ali Erbil çocukluğunu anlatırken ağladı! 2

Törene Eken'in kızı Öngül Eken, torunu Gülce Akol, damadı Ali Akol, dünürleri Hülya Öney ve Mehmet Öney ile komşuları katılmıştı. Mehmet Ali Erbil'in cenazede bulunmaması ise dikkat çekmişti.

Mehmet Ali Erbil çocukluğunu anlatırken ağladı! 3

CANLI YAYINDA DUYGULARINI ANLATMIŞTI

Annesinin vefatının ardından sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil, annesiyle uzun süredir görüşmediğini açıklamıştı. Ünlü şovmen, aralarındaki sorunların geçmişe dayandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İki yıldır görmüyordum annemi. Genç yaşta, küçük yaşta problemler yaşadık üvey baba olduğu için arada... Ama yine de ben vicdanen, evlat olarak maddi manevi elimden gelen her şeyi yaptım, son güne kadar."

Mehmet Ali Erbil çocukluğunu anlatırken ağladı! 4

"CENAZEYE GİDEMEDİM, İÇİMDEN GELMEDİ"

Mehmet Ali Erbil, annesinin cenaze törenine katılmamasının nedenini aylar sonra katıldığı bir programda açıklamıştı. Çocukluk döneminde yaşadığı olayların kendisinde iz bıraktığını anlatan Erbil, cenazeye neden gitmediği sorusuna, "Cenazeye gidemedim ya. İçimden gelmedi" yanıtını vermişti.

Ünlü şovmen, geçmişte yaşadığı kırgınlıklara rağmen annesine karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini de vurgulamıştı.

Mehmet Ali Erbil çocukluğunu anlatırken ağladı! 5

"ANNEME HAKKIMI HELAL ETTİM"

Programda annesine hakkını helal edip etmediği de sorulan Erbil, bu konuda herhangi bir tereddüt yaşamadığını belirtti. Ünlü isim, "Anneme hakkımı helal ettim tabii canım. Etmeyecek bir durum olamaz" sözleriyle annesine hakkını helal ettiğini dile getirmişti.

Mehmet Ali Erbil çocukluğunu anlatırken ağladı! 6

"ÜVEY PEDERE BİLE MAAŞ BAĞLADIM"

Annesine yıllar boyunca maddi destek sağladığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, üvey babası için de aynı şekilde yardımda bulunduğunu anlatmıştı.

Erbil, "Ben yine de evlatlık görevlerimi sonuna kadar yaptım. Maaş bağladım. Üvey pedere bile maaş bağladım, bana o kadar çektiren adama" ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Ali Erbil çocukluğunu anlatırken ağladı! 7

GÖSTERİSİNDE DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Mehmet Ali Erbil, tek kişilik gösterisi "Hayatım Yalan"ın finalinde çocukluk yıllarına ilişkin duygularını paylaşarak izleyicileri duygulandırdı. Çocukken anne ve babasına yapamadığı şımarıklıkları seyircisine yaptığını söyleyen ünlü şovmen, ailesiyle ilgili yaşadığı eksikliği şu sözlerle anlattı:

"Çocuklar yaramazlıklarını anne ve babalarına yaparlarmış. Benim annem ve babam vardı ama yoktu."

Mehmet Ali Erbil çocukluğunu anlatırken ağladı! 8

Çocukluk döneminde anne ve babasıyla istediği gibi bir ilişki kuramadığını dile getiren Erbil, gösterisinin sonunda seyircisine seslendi:

"O yüzden ben şımarıklıklarımı onlara yapamadım. Ben bütün şımarıklıklarımı sizlere yaptım. Sizi kızdırdıysam eğer… Çocuğunuz olmama verin" dedi.

Duygusal anlar yaşayan Mehmet Ali Erbil, sözlerinin ardından izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

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