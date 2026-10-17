Mehmet Ali Erbil çocukluğunu anlatırken ağladı!

Yıllar sonra tek kişilik gösterisiyle sahnelere dönen Mehmet Ali Erbil, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Anne ve babasına yapamadığı şımarıklıkları seyircisine yaptığını söyleyen ünlü şovmen, gösteri sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Kalça kemiği kırığı ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken, 2 Nisan'da yaşamını yitirmişti. 91 yaşında hayata veda eden Eken için İzmir'in Urla ilçesinde cenaze töreni düzenlenmişti.

Törene Eken'in kızı Öngül Eken, torunu Gülce Akol, damadı Ali Akol, dünürleri Hülya Öney ve Mehmet Öney ile komşuları katılmıştı. Mehmet Ali Erbil'in cenazede bulunmaması ise dikkat çekmişti.

CANLI YAYINDA DUYGULARINI ANLATMIŞTI Annesinin vefatının ardından sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil, annesiyle uzun süredir görüşmediğini açıklamıştı. Ünlü şovmen, aralarındaki sorunların geçmişe dayandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "İki yıldır görmüyordum annemi. Genç yaşta, küçük yaşta problemler yaşadık üvey baba olduğu için arada... Ama yine de ben vicdanen, evlat olarak maddi manevi elimden gelen her şeyi yaptım, son güne kadar."

"CENAZEYE GİDEMEDİM, İÇİMDEN GELMEDİ" Mehmet Ali Erbil, annesinin cenaze törenine katılmamasının nedenini aylar sonra katıldığı bir programda açıklamıştı. Çocukluk döneminde yaşadığı olayların kendisinde iz bıraktığını anlatan Erbil, cenazeye neden gitmediği sorusuna, "Cenazeye gidemedim ya. İçimden gelmedi" yanıtını vermişti. Ünlü şovmen, geçmişte yaşadığı kırgınlıklara rağmen annesine karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini de vurgulamıştı.