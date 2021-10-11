11 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tamer Karadağlı tepkiler sonrası sessizliğini bozdu! Nihal Yalçın'a ateş püskürdü! ‘Hanımefendiyi HDP destekliyor’

Tamer Karadağlı tepkiler sonrası sessizliğini bozdu! Nihal Yalçın'a ateş püskürdü! ‘Hanımefendiyi HDP destekliyor’

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında ödülünü uzattığı için tepki toplayan Tamer Karadağlı, sessizliğini bozdu. Magazin programına telefonla katılan oyuncu festivale katıldığına pişman olduğunu belirtti. Haksız yere linç edildiğini dile getiren sanatçı, bir kitle tarafından kadın düşmanı olarak gösterilmeye çalışıldığına dikkat çekti. "Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım?" diye Karadağlı, Yalçın'ın HDP paylaşımlarını hatırlattı. Tamer Karadağlı açıklamasında "Zaten HDP'yi savunuyormuş. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye." dedi.

Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 11:56
  • 1
  • 8
Tamer Karadağlı tepkiler sonrası sessizliğini bozdu! Nihal Yalçın’a ateş püskürdü! ‘Hanımefendiyi HDP destekliyor’

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın konuşmasını sırasında ödülünü uzattığı için tepki çeken Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Tamer Karadağlı tepkiler sonrası sessizliğini bozdu! Nihal Yalçın’a ateş püskürdü! ‘Hanımefendiyi HDP destekliyor’

"KADIN DÜŞMANLIĞI YAPMADIM"

2. Sayfa programına telefonla bağlanarak kendisini savunan Karadağlı, "Zafer konuşması ödülle yapılır diye verdim, kadın düşmanlığı yapmadım. Ben bir terbiyesizlik yapmadım" dedi.

  • 3
  • 8
Tamer Karadağlı tepkiler sonrası sessizliğini bozdu! Nihal Yalçın’a ateş püskürdü! ‘Hanımefendiyi HDP destekliyor’

Karadağlı "Ben hiçbir terbiyesizlik yapmadım. Dönüp bana 'sus mu diyorsun' dedi. Ben de hayır ödülünüzü alın onunla konuşun dedim. Çünkü zafer konuşmaları ödülle yapılır. Ben bu kadar ciddiye almadım olanları. Ben hiçbir şey söylemedim, linç yemeye başladım. Sonra ona sahip çıkmaya başladılar."

  • 4
  • 8
Tamer Karadağlı tepkiler sonrası sessizliğini bozdu! Nihal Yalçın’a ateş püskürdü! ‘Hanımefendiyi HDP destekliyor’

"CİDDİYE ALMIYORUM"

"Demek ki ona sahip çıkanlar başka insanlar. Oyunculuğuma laf edenleri ciddiye almıyorum. Orada konuşma uzadığı için sıkılmış olabilirim. Kendi meslektaşlarını aşağılaması benim hoşuma gitmedi" dedi.

  • 5
  • 8
Tamer Karadağlı tepkiler sonrası sessizliğini bozdu! Nihal Yalçın’a ateş püskürdü! ‘Hanımefendiyi HDP destekliyor’

"BENİM DURUŞUM BELLİ"

Sözlerini sürdüren Karadağlı, şu ifadeleri kullandı: "Linçler uzayınca girip bakmaya başladım. Yalçın'ın paylaşımlarına bakmaya başladım. 'Selahattin Demirtaş'a özürlük' falan demiş. Demirtaş ne dedi: Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor?"