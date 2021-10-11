11 Ekim 2021, Pazartesi
Tamer Karadağlı tepkiler sonrası sessizliğini bozdu! Nihal Yalçın'a ateş püskürdü! ‘Hanımefendiyi HDP destekliyor’
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında ödülünü uzattığı için tepki toplayan Tamer Karadağlı, sessizliğini bozdu. Magazin programına telefonla katılan oyuncu festivale katıldığına pişman olduğunu belirtti. Haksız yere linç edildiğini dile getiren sanatçı, bir kitle tarafından kadın düşmanı olarak gösterilmeye çalışıldığına dikkat çekti. "Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım?" diye Karadağlı, Yalçın'ın HDP paylaşımlarını hatırlattı. Tamer Karadağlı açıklamasında "Zaten HDP'yi savunuyormuş. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye." dedi.
Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 11:56
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