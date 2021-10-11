Tamer Karadağlı tepkiler sonrası sessizliğini bozdu! Nihal Yalçın’a ateş püskürdü! ‘Hanımefendiyi HDP destekliyor’

Karadağlı "Ben hiçbir terbiyesizlik yapmadım. Dönüp bana 'sus mu diyorsun' dedi. Ben de hayır ödülünüzü alın onunla konuşun dedim. Çünkü zafer konuşmaları ödülle yapılır. Ben bu kadar ciddiye almadım olanları. Ben hiçbir şey söylemedim, linç yemeye başladım. Sonra ona sahip çıkmaya başladılar."