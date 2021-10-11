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Kibariye’den ‘kaynak saç’ dolandırıcılığı! Ödemeden gitti

Kadıköy'de bir kuaföre gelen sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası ücreti ödemeden çıkan Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibinin telefon üzerinden görüştüğü Kibariye'nin eşi Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi hayatının şokunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 16:08
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Kibariye’den ‘kaynak saç’ dolandırıcılığı! Ödemeden gitti

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Kadıköy'de bulunan bir kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir işletmeye gelen sanatçı Kibariye 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan ayrıldı.

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Kibariye’den ‘kaynak saç’ dolandırıcılığı! Ödemeden gitti

NUMARASINI ENGELLEDİ

Ödeme alamayan iş yeri sahipleri ise Kibariye'nin danışmanı ile iletişime geçerek ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık girdi.

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Kibariye’den ‘kaynak saç’ dolandırıcılığı! Ödemeden gitti

Küçükbalçık ise bu tutarı ödemeyecekleri belirterek telefonu kapattı ve işletme sahiplerinin numarasını engelledi.

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Kibariye’den ‘kaynak saç’ dolandırıcılığı! Ödemeden gitti

Hayatının şokunu yaşayan işletme sahibi ise 'dükkanımıza dünya starı geldi diye düşünmüştük' diyerek yaşanılanlara tepki gösterdi.

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Kibariye’den ‘kaynak saç’ dolandırıcılığı! Ödemeden gitti

"ÖDEME YAPMAYACAĞIZ DİYEREK TELEFONU SURATIMA KAPATTI"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Kiraz Kıran, "Kibariye Hanım dükkanımıza geldi. Kaynak saç işlemi yaptık. Normal müşteriden parayı önceden talep ediyoruz. Kibariye Hanımı görünce dükkanımıza dünya starı geldi diye düşündük. Önden ödeme talep etmedik. O da işlem sonunda tutan 4 bin 200 liralık borcunu ödemeden çıkarak gitti."