12 Ekim 2021, Salı
Kibariye’den ‘kaynak saç’ dolandırıcılığı! Ödemeden gitti
Kadıköy'de bir kuaföre gelen sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası ücreti ödemeden çıkan Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibinin telefon üzerinden görüştüğü Kibariye'nin eşi Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi hayatının şokunu yaşadı.
Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 16:08
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