11 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi! Sosyal medya yıkıldı

Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi! Sosyal medya yıkıldı

Yaptığı her hareketle adından söz ettirmeyi başaran Seda Sayan, son hareketiyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Sabahın Sultanı' programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan, yine çok konuşulacak olaya imza attı. Aldatan erkeği konu alan programda Seda Sayan konunun uzmanı ile birlikte yatağa girdi. İkilinin bu anları ise kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:53
  • 1
  • 5
Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi! Sosyal medya yıkıldı

Hafta içi her gün Sabahın Sultanı programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan, çok konuşulan anlara imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi! Sosyal medya yıkıldı

Aldatan erkeğin kendisini ele veren davranışlarının anlatıldığı programda seyirci ilginç anlara tanık oldu.

  • 3
  • 5
Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi! Sosyal medya yıkıldı

CANLI YAYINDA YATAĞA GİRDİ

Programa uzman olarak katılan Canten Kaya, stüdyoya getirilen yatakta örnekler sergilerken yatağa ilk olarak Seda Sayan girdi.

  • 4
  • 5
Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi! Sosyal medya yıkıldı

ROLE KAPTIRDILAR

Karı-koca gibi konuşmaya başlayan ikilinin uzun süren yatak konuşması sırasında rollerine kendilerini fazlasıyla kaptırdıkları da izleyicinin gözünden kaçmadı.

  • 5
  • 5
Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi! Sosyal medya yıkıldı

İkilinin bu anları ise kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN