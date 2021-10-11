Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi! Sosyal medya yıkıldı

Yaptığı her hareketle adından söz ettirmeyi başaran Seda Sayan, son hareketiyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Sabahın Sultanı' programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan, yine çok konuşulacak olaya imza attı. Aldatan erkeği konu alan programda Seda Sayan konunun uzmanı ile birlikte yatağa girdi. İkilinin bu anları ise kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.