ANA SAYFA
Tamer Karadağlı Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddialarına isyan etti
Tamer Karadağlı'nın 39 yaşındaki sosyal medya fenomeni Didem Ceran ile aşk yaşamaya başladığı ve kızı Zeyno ile sevgilisini tanıştırdığı iddia edilmişti. Çıkan haberlere isyan eden Karadağlı, Didem Ceran ile iş yemeği için buluştuğunu belirtti. Karadağlı ayrıca sevgilisi için kızının onayına ihtiyacı olmadığını belirtti.
Giriş Tarihi: 12.08.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 10:27
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10