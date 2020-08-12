Tamer Karadağlı Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddialarına isyan etti

Oyuncu, "Ben kızım Zeyno'nun da yanımda olduğu iş yemeğinde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran hanım ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok. Didem hanım çok kibar akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İşler ile ilgili konuştuk. Kendisi ile aramızda bir 'sevgili' olma durumumuz söz konusu değildir. Kesinlikle reddediyorum ve haberlerin asılsız olduğunun altını çiziyorum." dedi.



