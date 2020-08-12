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Haberler Galeri Tamer Karadağlı Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddialarına isyan etti

Tamer Karadağlı Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddialarına isyan etti

Tamer Karadağlı'nın 39 yaşındaki sosyal medya fenomeni Didem Ceran ile aşk yaşamaya başladığı ve kızı Zeyno ile sevgilisini tanıştırdığı iddia edilmişti. Çıkan haberlere isyan eden Karadağlı, Didem Ceran ile iş yemeği için buluştuğunu belirtti. Karadağlı ayrıca sevgilisi için kızının onayına ihtiyacı olmadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 10:27
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Tamer Karadağlı Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddialarına isyan etti

Tamer Karadağlı, önceki gün medyada çıkan ve yeni sevgilisinin sosyal medya fenomeni 39 yaşındaki Didem Ceran olduğu ve sevgilisini kızı ile tanıştırma yemeğine çıkardığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Tamer Karadağlı Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddialarına isyan etti

Karadağlı, geçtiğimiz pazar günü Yeniköy'deki Gazebo'da yanında kızı Zeyno'nun da bulunduğu bir iş yemeğinde Didem Ceran ile bir araya geldiğini ve işleri hakkında görüştüklerini belirtti.

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Tamer Karadağlı Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddialarına isyan etti

Oyuncu, "Ben kızım Zeyno'nun da yanımda olduğu iş yemeğinde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran hanım ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok. Didem hanım çok kibar akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İşler ile ilgili konuştuk. Kendisi ile aramızda bir 'sevgili' olma durumumuz söz konusu değildir. Kesinlikle reddediyorum ve haberlerin asılsız olduğunun altını çiziyorum." dedi.

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Tamer Karadağlı Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddialarına isyan etti

Karadağlı, "Ayrıca gönül ilişkisine gireceğim bir hanım için de kızımın teyidini almam söz konusu değildir" diyerek sözlerine son verdi.

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Tamer Karadağlı Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddialarına isyan etti

Didem Ceran, 2011'de Survivor'a katılıp ilk turda elenmişti.