Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül törenine damga vurdu! Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?

Son olarak katıldığı bir ödül töreninde oyuncu Nihal Yalçın'a yaptığı hareket ile gündeme oturan Tamer Karadağlı sosyal medyada çok konuşulan isimlerden oldu. Tamer Karadağlı ödülünü almadan konuşmasını yapan Nihal Yalçın'ın sözünü bitmesini beklemeden eline ödülünü tutuşturunca tepki oklarını üzerine çekmişti. Tamer Karadağlı olaylı ödül törenine kendisinden 30 yaş küçük kız arkadaşı ile katıldı. Çiftin poz verirken el ele tutuşmaması dikkatlerden açmadı. Tamer Karadağlı'nın genç sevgilisi Iraz Yıldız büyük ilgi gördü. Peki Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?