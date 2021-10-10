10 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül törenine damga vurdu! Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül törenine damga vurdu! Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?

Son olarak katıldığı bir ödül töreninde oyuncu Nihal Yalçın'a yaptığı hareket ile gündeme oturan Tamer Karadağlı sosyal medyada çok konuşulan isimlerden oldu. Tamer Karadağlı ödülünü almadan konuşmasını yapan Nihal Yalçın'ın sözünü bitmesini beklemeden eline ödülünü tutuşturunca tepki oklarını üzerine çekmişti. Tamer Karadağlı olaylı ödül törenine kendisinden 30 yaş küçük kız arkadaşı ile katıldı. Çiftin poz verirken el ele tutuşmaması dikkatlerden açmadı. Tamer Karadağlı'nın genç sevgilisi Iraz Yıldız büyük ilgi gördü. Peki Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?

Giriş Tarihi: 10.10.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 17:25
  • 1
  • 13
Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül törenine damga vurdu! Tamer Karadağlı’nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?

Son olarak katıldığı ödül törende oyuncu Nihal Yalçın'a yaptığı hareket ile gündeme oturan Tamer Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül törenine damga vurdu! Tamer Karadağlı’nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?

Tamer Karadağlı ödülünü almadan söz başlayan Nihal Yalçın'ın konuşmasını bitmesini beklemeden eline ödülünü tutuşturunca çok tepki çekmişti.

  • 3
  • 13
Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül törenine damga vurdu! Tamer Karadağlı’nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?

Tamer Karadağlı olaylı ödül törenine 30 yaş küçük kız arkadaşı Iraz Yıldız ile katıldı.

  • 4
  • 13
Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül törenine damga vurdu! Tamer Karadağlı’nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?

O POZ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Snop Magazin'in haberine göre ikilinin poz verirken el ele tutuşmaması gözlerden kaçmadı.

  • 5
  • 13
Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül törenine damga vurdu! Tamer Karadağlı’nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?

Tamer Karadağlı'nın genç sevgilisi Iraz Yıldız güzelliğiyle dikkat çekerken sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?