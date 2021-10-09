HaberlerGaleriBüyük umutlarla başladı, fişi çekildi! O dizi içinde final kararı! Baht Oyunu ve Kazara Aşk'tan sonra...
Büyük umutlarla başladı, fişi çekildi! O dizi içinde final kararı! Baht Oyunu ve Kazara Aşk'tan sonra...
Yeni sezonda istediğini bulamayan dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor. Başrollerinde; Bora Akkaş ve Özge Yağız gibi isimleri barındıran İçimizden Biri diziside erken final kararı aldı. Dizinin hayranları final haberlerini büyük üzüntüyle karşıladı. 6. bölümde ekranlara veda edeceği konuşulan dizi sadece 3 bölümde sevenlerinin karşısına çıktı. Reyting sonuçları beklenilen seviyede olmayan dizi için yeni kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 09.10.2021 23:33Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 23:33