Büyük umutlarla başladı, fişi çekildi. O dizi içinde final kararı. Baht Oyunu ve Kazara Aşk'tan sonra bir dizinin daha yayın hayatı bitti. Reyting seviyelerinde istediği sonuçları alamayan dizilerden bir bir final haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak henüz 3. bölümüyle ekranlara gelen İçimizden Biri dizisinin 6. bölümde ekranlara veda edeceği açıklandı. Dizinin hayranları kararın kesin olup olmadığını merak ediyor.