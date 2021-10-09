10 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Büyük umutlarla başladı, fişi çekildi! O dizi içinde final kararı! Baht Oyunu ve Kazara Aşk'tan sonra...

Büyük umutlarla başladı, fişi çekildi! O dizi içinde final kararı! Baht Oyunu ve Kazara Aşk'tan sonra...

Yeni sezonda istediğini bulamayan dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor. Başrollerinde; Bora Akkaş ve Özge Yağız gibi isimleri barındıran İçimizden Biri diziside erken final kararı aldı. Dizinin hayranları final haberlerini büyük üzüntüyle karşıladı. 6. bölümde ekranlara veda edeceği konuşulan dizi sadece 3 bölümde sevenlerinin karşısına çıktı. Reyting sonuçları beklenilen seviyede olmayan dizi için yeni kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 09.10.2021 23:33 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 23:33
  • 1
  • 8
Büyük umutlarla başladı, fişi çekildi! O dizi içinde final kararı! Baht Oyunu ve Kazara Aşk’tan sonra...

Büyük umutlarla başladı, fişi çekildi. O dizi içinde final kararı. Baht Oyunu ve Kazara Aşk'tan sonra bir dizinin daha yayın hayatı bitti. Reyting seviyelerinde istediği sonuçları alamayan dizilerden bir bir final haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak henüz 3. bölümüyle ekranlara gelen İçimizden Biri dizisinin 6. bölümde ekranlara veda edeceği açıklandı. Dizinin hayranları kararın kesin olup olmadığını merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Büyük umutlarla başladı, fişi çekildi! O dizi içinde final kararı! Baht Oyunu ve Kazara Aşk’tan sonra...

GÜN DEĞİŞİKLİĞİ KURTARMADI...

Reytinglerde istenilen sonuçları alamayan, ardından da yayın günü değişen dizinin ilk 3 bölümü pazar akşamları seyirciyle buluşmuştu. Kanal yönetimi ise dizinin yayın gününü değiştirerek salı akşamına almıştı.

  • 3
  • 8
Büyük umutlarla başladı, fişi çekildi! O dizi içinde final kararı! Baht Oyunu ve Kazara Aşk’tan sonra...

İLK 10 PROGRAM ARASINA GİREMEDİ

Geçtiğimiz akşam 4. bölümüyle ekrana gelen dizi, yeni gününde de reytinglerde istenilen sonucu alamadı. Total ve AB gruplarında ilk 10 program arasına giremeyen İçimizden Biri için final kararı alındı.

  • 4
  • 8
Büyük umutlarla başladı, fişi çekildi! O dizi içinde final kararı! Baht Oyunu ve Kazara Aşk’tan sonra...

Ersoy Güler'in yazıp yönettiği dizi 6. bölümde ekrana veda edecek. Başrolünü Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın paylaştığı dizide Mustafa Avkıran, Renan Bilek, Asuman Dabak ve Derya Alabora gibi oyuncular da rol alıyordu.

  • 5
  • 8
Büyük umutlarla başladı, fişi çekildi! O dizi içinde final kararı! Baht Oyunu ve Kazara Aşk’tan sonra...

ÖZGE YAĞIZ'IN YÜZÜ GÜLMEDİ

Ancak işler Özge Yağız'ın istediği gibi gitmedi ve dizi kısa bir süre sonra bitti. Yağız dizide iyi bir performans sergilemesine rağmen, proje istediği reytingi alamadı.