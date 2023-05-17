17 Mayıs 2023, Çarşamba
Kuruluş Osman'ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un güzelliği annesinden miras! Benzerlikleri şaşırttı
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parlayan Atiksoy, başarılı oyunuluğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Şimdiler Berk Oktay ile evliliğiyle de adından söz ettiren oyuncu, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesini gören "Güzelliği ondan miras" demeden edemedi. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 16:19
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