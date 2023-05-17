17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un güzelliği annesinden miras! Benzerlikleri şaşırttı

Kuruluş Osman'ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un güzelliği annesinden miras! Benzerlikleri şaşırttı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parlayan Atiksoy, başarılı oyunuluğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Şimdiler Berk Oktay ile evliliğiyle de adından söz ettiren oyuncu, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesini gören "Güzelliği ondan miras" demeden edemedi. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi...

Giriş Tarihi: 17.05.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 16:19
  • 1
  • 100
Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un güzelliği annesinden miras! Benzerlikleri şaşırttı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 100
Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un güzelliği annesinden miras! Benzerlikleri şaşırttı

Özel hayatıyla yakın takibe alınan Atisoy'un annesini gören "Güzelliği ondan miras" demeden edemedi.

  • 3
  • 100
Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un güzelliği annesinden miras! Benzerlikleri şaşırttı

İşte Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi...

  • 4
  • 100
Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un güzelliği annesinden miras! Benzerlikleri şaşırttı

Berk Oktay ve annesi Sevim Oktay

  • 5
  • 100
Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un güzelliği annesinden miras! Benzerlikleri şaşırttı

Berk Oktay ve annesi Sevim Oktay