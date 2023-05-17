Kuruluş Osman'ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un güzelliği annesinden miras! Benzerlikleri şaşırttı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parlayan Atiksoy, başarılı oyunuluğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Şimdiler Berk Oktay ile evliliğiyle de adından söz ettiren oyuncu, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesini gören "Güzelliği ondan miras" demeden edemedi. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi...