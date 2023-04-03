03 Nisan 2023, Pazartesi
Tahliye ve icra davası açılan Tamer Karadağlı her şeyi tek tek açıkladı: Tehdit ve şantajla…
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı ev sahibiyle yaşadığı sorun nedeniyle icralık oldu. Soluğu mahkemede alan Karadağlı konu hakkında açıklamalarda bulundu. Tehdit ve şantajla evden çıkarılmaya çalıştığını belirten Karadağlı, "Hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 03.04.2023 10:51
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