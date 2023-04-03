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Tahliye ve icra davası açılan Tamer Karadağlı her şeyi tek tek açıkladı: Tehdit ve şantajla…

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı ev sahibiyle yaşadığı sorun nedeniyle icralık oldu. Soluğu mahkemede alan Karadağlı konu hakkında açıklamalarda bulundu. Tehdit ve şantajla evden çıkarılmaya çalıştığını belirten Karadağlı, "Hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 03.04.2023 10:51
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Tahliye ve icra davası açılan Tamer Karadağlı her şeyi tek tek açıkladı: Tehdit ve şantajla…

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Tamer Karadağlı kira zammı nedeniyle ev sahibiyle karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tahliye ve icra davası açılan Tamer Karadağlı her şeyi tek tek açıkladı: Tehdit ve şantajla…

TAHLİYE VE İCRA DAVASI AÇILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun Göktürk'teki lüks bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi'ne dava açıldı.

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Tahliye ve icra davası açılan Tamer Karadağlı her şeyi tek tek açıkladı: Tehdit ve şantajla…

Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı ünlü aktör hakkında kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi de başlattı.

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Tahliye ve icra davası açılan Tamer Karadağlı her şeyi tek tek açıkladı: Tehdit ve şantajla…

Ev sahibi açtığı davada Karadağlı'nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığı da ifade edildi.

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Tahliye ve icra davası açılan Tamer Karadağlı her şeyi tek tek açıkladı: Tehdit ve şantajla…

Ev sahibi evi tahliye edene kadar Karadağlı'nın rayiç bedele göre yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açtı.