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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral oğlu Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benzetildi

Ateş Kuşları'nda canlandırdığı Mercan karakteriyle bir kez daha gönülleri fetheden Hande Soral, geçtiğimiz yıl oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İsmail Demirci ile mutluluk pozların sık sık sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu 9.5 aylık olan oğlunu bugüne kadar kameralardan uzak tutmuştu. Hande Soral, son paylaşımında Ali'yi ilk kez gösterdi. İşte Hande Soral ve İsmail Demirci'nin sosyal medyaya damga vuran o aile pozu...

Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:27
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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral oğlu Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benzetildi

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Mercan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile hayatını birleştirdi.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral oğlu Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benzetildi

Mutlu birliktelikleri olan Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz yıl evliliklerini bir de oğulları Ali ile taçlandırdı.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral oğlu Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benzetildi

9.5 aylık olan oğlu Ali'nin yüzünü göstermek istemeyen çift, ilk kez sosyal medyada aile pozu verdi.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral oğlu Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benzetildi

OĞULLARI ALİ'NİN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİLER!

Hande Soral paylaşımında oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. Çift paylaşımın altına, "Çekirdek Ailem" ifadelerini kullandı.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral oğlu Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benzetildi

Aile pozu veren ünlü çifte beğeni yağarken Ali'yi görenler Hande Soral'ın kardeşi Bedirhan Soral'a benzetti.