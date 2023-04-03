Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral oğlu Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benzetildi

Ateş Kuşları'nda canlandırdığı Mercan karakteriyle bir kez daha gönülleri fetheden Hande Soral, geçtiğimiz yıl oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İsmail Demirci ile mutluluk pozların sık sık sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu 9.5 aylık olan oğlunu bugüne kadar kameralardan uzak tutmuştu. Hande Soral, son paylaşımında Ali'yi ilk kez gösterdi. İşte Hande Soral ve İsmail Demirci'nin sosyal medyaya damga vuran o aile pozu...