03 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sarp Apak eşi Bengisu Apak ve Engin Öztürk’ün olaylı gecesiyle ilgili ilk kez konuştu: Normal karşıladım

Sarp Apak eşi Bengisu Apak ve Engin Öztürk’ün olaylı gecesiyle ilgili ilk kez konuştu: Normal karşıladım

Geçtiğimiz hafta eğlenceye çıkan Engin Öztürk, Esra Ruşan ve Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak'ın panik halleri dikkat çekmişti. Öztürk muhabirleri duymazdan gelmiş, Ruşan ve Apak yüzlerini kapatarak görüntülenmemeye çalışmıştı. Kaçışın magazin gündemine gelmesinin ardından Etiler'de görüntülenen Engin Öztürk ile Esra Ruşan, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ardından Sarp Apak da eşiyle gecelerde görüntülendi. Apak da yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 03.04.2023 11:19
  • 1
  • 8
Sarp Apak eşi Bengisu Apak ve Engin Öztürk’ün olaylı gecesiyle ilgili ilk kez konuştu: Normal karşıladım

Geçtiğimiz hafta gazetecilerden köşe bucak kaçan oyuncu Engin Öztürk ile Esra Rüşan, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Sarp Apak eşi Bengisu Apak ve Engin Öztürk’ün olaylı gecesiyle ilgili ilk kez konuştu: Normal karşıladım

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, o geceyle ilgili konuştu.

  • 3
  • 8
Sarp Apak eşi Bengisu Apak ve Engin Öztürk’ün olaylı gecesiyle ilgili ilk kez konuştu: Normal karşıladım

"HABERLER BİZİ ÜZDÜ"

Öztürk, "Biz çok iyi arkadaş, dost grubuyuz. O gün de kaçmadık. Yolumuzda gidiyorduk. Çıkan haberler bizi biraz üzdü" dedi.

  • 4
  • 8
Sarp Apak eşi Bengisu Apak ve Engin Öztürk’ün olaylı gecesiyle ilgili ilk kez konuştu: Normal karşıladım

"BİRAZ HEYECAN YAPTIM"

Rüşan ise, "Haberler çıkınca çok üzüldük. Biz çok eski arkadaşız. Biz her şeyimizi beraber yapıyoruz. Ben çok alışkın değilim. O gün de biraz heyecan yaptım. Kameraları nasıl karşılayacağımı bilemedim. Çok üzgünüm" dedi.

  • 5
  • 8
Sarp Apak eşi Bengisu Apak ve Engin Öztürk’ün olaylı gecesiyle ilgili ilk kez konuştu: Normal karşıladım

EŞİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sarp Apak, önceki gece Kadıköy'de 'Ek İş' isimli stand up şovu sonrası görüntülendi. Yanında eşi Bengisu Apak da vardı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Valla oyun çok güzel gidiyor. Seyirci çok mutluydu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. İlgi büyük. Umarım böyle devam eder" dedi.