Sarp Apak eşi Bengisu Apak ve Engin Öztürk’ün olaylı gecesiyle ilgili ilk kez konuştu: Normal karşıladım

"BİRAZ HEYECAN YAPTIM"

Rüşan ise, "Haberler çıkınca çok üzüldük. Biz çok eski arkadaşız. Biz her şeyimizi beraber yapıyoruz. Ben çok alışkın değilim. O gün de biraz heyecan yaptım. Kameraları nasıl karşılayacağımı bilemedim. Çok üzgünüm" dedi.