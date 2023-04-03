03 Nisan 2023, Pazartesi
Sarp Apak eşi Bengisu Apak ve Engin Öztürk’ün olaylı gecesiyle ilgili ilk kez konuştu: Normal karşıladım
Geçtiğimiz hafta eğlenceye çıkan Engin Öztürk, Esra Ruşan ve Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak'ın panik halleri dikkat çekmişti. Öztürk muhabirleri duymazdan gelmiş, Ruşan ve Apak yüzlerini kapatarak görüntülenmemeye çalışmıştı. Kaçışın magazin gündemine gelmesinin ardından Etiler'de görüntülenen Engin Öztürk ile Esra Ruşan, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ardından Sarp Apak da eşiyle gecelerde görüntülendi. Apak da yaptığı açıklama ile dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 03.04.2023 11:19
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8