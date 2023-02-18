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Özge Özder ve Aslı Tandoğan’dan alkışlık hareket: Hoş geldiniz can dostlarımız

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu. Depremzedeler için birçok yardım kampanyası başlatılırken depremde ailelerini kaybeden hayvanlar için de harekete geçildi. Özge Özder ve Aslı Tandoğan, afet bölgesindeki can dostları İstanbul'a ulaştırdılar. Pansiyona yerleştirilen, sağlık kontrolleri ve bakımları yapılacak olan can dostlar hakkında açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 18.02.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 14:28
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Özge Özder ve Aslı Tandoğan’dan alkışlık hareket: Hoş geldiniz can dostlarımız

Ünlü oyuncular Özge Özder ve Aslı Tandoğan, afet bölgesindeki hayvanlar için harekete geçti. Ünlü isimler deprem bölgesindeki can dostlarını Bana Göz Kulak Ol Derneği aracılığıyla İstanbul'a ulaştırdı. Sağlık kontrollerinden geçen köpekler pansiyona yerleştirildi.

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Özge Özder ve Aslı Tandoğan’dan alkışlık hareket: Hoş geldiniz can dostlarımız

"HOŞ GELDİNİZ CAN DOSTLARIMIZ"

Dernekten yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerinden gelen can dostlarımızı İstanbul'a ulaştırdık. Pansiyona yerleştirdik. Artık Bana Göz Kulak Ol himayesi altındalar. Şimdi sıra sağlık kontrollerini ve bakımlarını yapıp, gerekli çip kontrollerini gerçekleştirmekte. İlk önceliğimiz ailelerini araştırmak, bir sonraki adım ise himayemiz altında olan bu çocukları sizlerle buluşturup, güzel yuvalara kavuşturmak. Hoş geldiniz can dostlarımız" denildi.

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Özge Özder ve Aslı Tandoğan’dan alkışlık hareket: Hoş geldiniz can dostlarımız

"YENİ YUVALARINA KAVUŞMALARINA AZ KALDI"

Özge Özder, "Deprem bölgesinden gelen bu patiler şimdilik Bana Göz Kulak Ol himayesi altındalar. Sıcacık yeni yuvalarına kavuşmalarına az kaldı" açıklamasını yaptı.

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Özge Özder ve Aslı Tandoğan’dan alkışlık hareket: Hoş geldiniz can dostlarımız

"YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Öte yandan; iki oğulları olan Berfu-Eser Yenenler çifti depremde enkazdan kurtulmuş ama ailelerini kaybetmiş iki köpeği sahiplendi. Berfu Yenenler köpeklerle birlikte paylaştığı fotoğrafa "Malatya'da enkazdan çıkan, ailesini kaybetmiş iki dünya tatlısı köpeğe evimizi açtık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inanıyorum" dedi.