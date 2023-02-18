Özge Özder ve Aslı Tandoğan’dan alkışlık hareket: Hoş geldiniz can dostlarımız

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu. Depremzedeler için birçok yardım kampanyası başlatılırken depremde ailelerini kaybeden hayvanlar için de harekete geçildi. Özge Özder ve Aslı Tandoğan, afet bölgesindeki can dostları İstanbul'a ulaştırdılar. Pansiyona yerleştirilen, sağlık kontrolleri ve bakımları yapılacak olan can dostlar hakkında açıklama geldi.