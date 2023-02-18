Alparslan Büyük Selçuklu'dan hevesini kursakta bırakacak ayrılık kararı! 6 veda sonrası o isimle de bağları kopardılar!

TRT 1 ekranlarının reyting rekoları kıran dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'dan flaş ayrılık haberi geldi. Başarılı oyuncu Barış Arduç'un başrolünü oynadığı dizi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu hafta da yayınlanmadı. Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü ise izleyiciler tarafından merak edildi. Konusu ve heyecanlı sahneleriyle ekranlara gelen dizide daha önce 6 veda yaşanmıştı. Alınan bilgiye göre, diziye veda edecek olan isim sevenleri bir hayli üzecek .İşte, o isim...