18 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu'dan hevesini kursakta bırakacak ayrılık kararı! 6 veda sonrası o isimle de bağları kopardılar!

Alparslan Büyük Selçuklu'dan hevesini kursakta bırakacak ayrılık kararı! 6 veda sonrası o isimle de bağları kopardılar!

TRT 1 ekranlarının reyting rekoları kıran dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'dan flaş ayrılık haberi geldi. Başarılı oyuncu Barış Arduç'un başrolünü oynadığı dizi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu hafta da yayınlanmadı. Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü ise izleyiciler tarafından merak edildi. Konusu ve heyecanlı sahneleriyle ekranlara gelen dizide daha önce 6 veda yaşanmıştı. Alınan bilgiye göre, diziye veda edecek olan isim sevenleri bir hayli üzecek .İşte, o isim...

Giriş Tarihi: 18.02.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 13:38
  • 1
  • 15
Alparslan Büyük Selçuklu’dan hevesini kursakta bırakacak ayrılık kararı! 6 veda sonrası o isimle de bağları kopardılar!

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da beklenmeyen bir ayrılık yaşanacak. Her pazartesi ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle yayınlanmadı. Sosyal medyada da yayınlan ayrılık haberi ise izleyicileri merak ettirdi. Dizinin Grigor'u Serhat Tutumluer, diziye veda edecek. Peki, Serhat Tutumluer kimdir, kaçıncı bölümde veda edecek? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Alparslan Büyük Selçuklu’dan hevesini kursakta bırakacak ayrılık kararı! 6 veda sonrası o isimle de bağları kopardılar!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Dizinin başlayacağı tarih hakkında yapım ve kanallardan herhangi bir açıklama gelmedi. Tarih netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

  • 3
  • 15
Alparslan Büyük Selçuklu’dan hevesini kursakta bırakacak ayrılık kararı! 6 veda sonrası o isimle de bağları kopardılar!

O OYUNCU ARTIK OLMAYACAK!

Barış Arduç'un başrolünü oynadığı dizinin ekibinde değişiklikler yaşanacak. Alparslan Büyük Selçuklu'nun Grigor'u Serhat Tutumluer, 48. bölümde diziye veda edecek. Öte yandan projenin 60. bölümde sezonu tamamlaması planlanıyor.

  • 4
  • 15
Alparslan Büyük Selçuklu’dan hevesini kursakta bırakacak ayrılık kararı! 6 veda sonrası o isimle de bağları kopardılar!

SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?

Serhat Tulumluer 29 Haziran 1972 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde başlamıştır.

  • 5
  • 15
Alparslan Büyük Selçuklu’dan hevesini kursakta bırakacak ayrılık kararı! 6 veda sonrası o isimle de bağları kopardılar!

Eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarında tiyatro okuyarak tamamlamıştır. 1995- 1997 tarihleri arasında Ankara'da Devlet Tiyatrosunda görev aldı.