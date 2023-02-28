28 Şubat 2023, Salı
Taha Duymaz’ın ailesi ve Dilan Polat birbirine girdi! "Allah ailenin de hayırlısını versin"
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın 12 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Depremin ilk gününden itibaren enkazdan çıkarılması için tüm imkanlarını seferber eden Dilan Polat, Taha'nın ailesini umursamazlıkla suçlamıştı. abisi Emre Duymaz ölen kardeşinin hesabından paylaşımda bulundu. "Herkes yaşattığını yaşayacak" diyen Emre Duymaz sonrasında CZN Burak'a teşekkür etti. Dilan Polat ise Emre Duymaz'a sert yorumda bulundu. İşte Dilan Polat'ın "Allah ailenin de hayırlısını versin!" sözleriyle sert çıkıştığı o yorumu...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 10:26
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