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Taha Duymaz’ın ailesi ve Dilan Polat birbirine girdi! "Allah ailenin de hayırlısını versin"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın 12 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Depremin ilk gününden itibaren enkazdan çıkarılması için tüm imkanlarını seferber eden Dilan Polat, Taha'nın ailesini umursamazlıkla suçlamıştı. abisi Emre Duymaz ölen kardeşinin hesabından paylaşımda bulundu. "Herkes yaşattığını yaşayacak" diyen Emre Duymaz sonrasında CZN Burak'a teşekkür etti. Dilan Polat ise Emre Duymaz'a sert yorumda bulundu. İşte Dilan Polat'ın "Allah ailenin de hayırlısını versin!" sözleriyle sert çıkıştığı o yorumu...

Giriş Tarihi: 28.02.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 10:26
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Taha Duymaz’ın ailesi ve Dilan Polat birbirine girdi! Allah ailenin de hayırlısını versin!

Enkaz altında kalarak 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'ın ardından ailesi ile fenomenler arasındaki gerilim devam ediyor. Son olarak Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşımda bulunan abisi Emre Duymaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Taha Duymaz’ın ailesi ve Dilan Polat birbirine girdi! Allah ailenin de hayırlısını versin!

Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren tüm imkanlarını seferber eden Dilan Polat, fenomenin ailesini ise umursamazlıkla suçlamıştı. Ablasının 5 gün sonra gittiği enkaz başından paylaşımlar yapması ve Taha Duymaz'ın sosyal medya hesaplarında düzenlemelerde bulunması tepkilerin odağı olmuştu.

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Taha Duymaz’ın ailesi ve Dilan Polat birbirine girdi! Allah ailenin de hayırlısını versin!

Fenomenler CZN Burak, Pau ve Dilan Polat'ın yakından takip ettiği olay sonrası dün Taha Duymaz'ın abisi Emre Duymaz ölen kardeşinin hesabından paylaşımda bulundu. "Herkes yaşattığını yaşayacak" diyen Emre Duymaz sonrasında CZN Burak'a teşekkür etti.

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Taha Duymaz’ın ailesi ve Dilan Polat birbirine girdi! Allah ailenin de hayırlısını versin!

"AİLEMİZ BİR ANDA BEŞ KİŞİ EKSİLDİ"

Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım yapan abisi Emre Duymaz o sözleri:

"Selamun aleyküm arkadaşlar ben Emre, Taha'nın abisiyim. Bildiğiniz gibi Taha, Melek, Umut, halam ve eniştemi kaybettik. Bizim için çok zor bir durum. Ailemiz bir anda 5 kişi eksildi. Gerçekten bu durumu yaşamayan bilemez ilk günden kardeşlerimi çıkarana kadar oradaydık. Hatay'da gördüklerimiz çok kötüydü. İnsanlar çok zor durumdaydı. Çoğu insanın belki de yaşayacakları güzel hayatlar hayalleri vardı. O gün hepsi enkazın altında kaldı hayatımızda ömür boyu kalacak Taha kardeşimin anılarını elimizden geldiğince yaşatacağız. Sosyal medya hesapları elimizde aktif kalacak.

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Taha Duymaz’ın ailesi ve Dilan Polat birbirine girdi! Allah ailenin de hayırlısını versin!

"HERKES YAŞATTIĞINI YAŞAYACAK"

Sosyal medyaya ilk tanıştığından bu duruma kadar yemediği hakaret küfür kalmadı, yokluktan gelme bir çocuktu, fenomen oldu olay oldu, vefat etti yine olay oldu. Sırf prim için enkaz altında kalan bu çocuktan prim kasanlar oldu. Bu kötü insanların bu kadar alçalacağını bilmiyorduk. Ateş düştüğü yeri yakar gerçekten çok doğru bir sözmüş. Çünkü insanlık dışı davranışlar. Bu çocuk bu durumda bile size hakkını helal eder biliyorum ama benim diyeceğim ben herkesi Allah'a havale ediyorum. Herkes yaşattığını yaşayacak bir gün keşke buradan bu paylaşımı yapmasaydım bu olanlar olmasaydı diyorum ama kaderde hayatta bunu da görecektik. Allah'ım hepimize sabır versin. Kaybettiklerimize rahmet eylesin. Rabb'im şehitlik makamına kabul etsin."