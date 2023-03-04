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Taha Duymaz'ın ablasından yürek yakan paylaşım: Bu dünyada rahat edemedin

Hataylı olan Taha Duymaz 10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem felaketinde hayatını kaybetti. 2 kardeşi, halası ve eniştesiyle enkaz altında kalan fenomen ismin cansız bedeni 12 gün sonra göçük altından çıkarılabildi. Kardeşlerinin ölümüyle yıkılan abla Semiha Duymaz'ın sosyal medya fenomeniyle ilgili paylaşımı yürek yaktı.

Giriş Tarihi: 04.03.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 11:54
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Taha Duymaz’ın ablasından yürek yakan paylaşım: Bu dünyada rahat edemedin

10 ilde ağır yıkıma neden olan depremde Hatay'da ailesiyle 8 katlı bir binanın en alt katında oturan Taha Duymaz'ın depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Taha Duymaz’ın ablasından yürek yakan paylaşım: Bu dünyada rahat edemedin

Köy evinde kısıtlı imkanlarla çektiği yemek tarifi videolarıyla Türkiye'ye kendini sevdiren Taha Duymaz, deprem felaketinde iki kardeşi Melek ve Umut, halası Hülya Demiralp ve eniştesi Cuma Demiralp ile enkaz altında kalmıştı.

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Taha Duymaz’ın ablasından yürek yakan paylaşım: Bu dünyada rahat edemedin

Kardeşlerini kaybetmenin acısıyla zor günler yaşayan Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

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Taha Duymaz’ın ablasından yürek yakan paylaşım: Bu dünyada rahat edemedin

"SON YEDİĞİM YEMEĞİ OLDU"

Taha'nın yemek yaparken çektiği bir videosunu yayınlayan Duymaz, şu ifadeleri kullandı:

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Taha Duymaz’ın ablasından yürek yakan paylaşım: Bu dünyada rahat edemedin

"Ben köyde, annemdeyken 'Taha çok acıktım' dedim. 'Abla yufka aldım, börek mi yapayım sana baklava mı?' dedi. Son yaptığı ve son yediğim yemeği oldu."