04 Mart 2023, Cumartesi
Taha Duymaz'ın ablasından yürek yakan paylaşım: Bu dünyada rahat edemedin
Hataylı olan Taha Duymaz 10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem felaketinde hayatını kaybetti. 2 kardeşi, halası ve eniştesiyle enkaz altında kalan fenomen ismin cansız bedeni 12 gün sonra göçük altından çıkarılabildi. Kardeşlerinin ölümüyle yıkılan abla Semiha Duymaz'ın sosyal medya fenomeniyle ilgili paylaşımı yürek yaktı.
Giriş Tarihi: 04.03.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 11:54
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