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Kardeşlerim yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akif kazayı lehine çevirebilecek mi?

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümü büyük heyecan yarattı. Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi Afra ve Oğulcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ayla'nın Şengül'e yaptığı hamle, Eren ailesini şoke edecek. Akif başına gelen kazayı, kendi yararına çevirmek için kolları sıvayacak. İşte Kardeşlerim'in 80'nci bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 04.03.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 11:41
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Kardeşlerim yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akif kazayı lehine çevirebilecek mi?

Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölümünde, Sarp ve Ömer tartışması yüzünden köfte tezgâhları dağılan Oğulcan, Ömer'e karşı tavır alır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akif kazayı lehine çevirebilecek mi?

Akif ise başına gelen kazayı, kendi yararına çevirmek için kolları sıvar.

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Kardeşlerim yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akif kazayı lehine çevirebilecek mi?

Zehra, Şeref tarafından, acımasız bir şekilde köşeye sıkıştırılır. Afra ve Oğulcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ayla'nın Şengül'e yaptığı hamle, Eren ailesini şoke eder.

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Kardeşlerim yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akif kazayı lehine çevirebilecek mi?

BURAY SÜRPRİZİ

Heyecan ve gerilimin hiç azalmadığı merakla takip edilen dizide Ömer ve Süsen'in yolu Buray ile kesişecek.

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Kardeşlerim yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akif kazayı lehine çevirebilecek mi?

Okul ödevi için bir araya gelen ikili bakalım ödevleri için Buray'ı röportaj yapmaya ikna edebilecekler mi?