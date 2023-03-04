Kardeşlerim yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akif kazayı lehine çevirebilecek mi?

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümü büyük heyecan yarattı. Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi Afra ve Oğulcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ayla'nın Şengül'e yaptığı hamle, Eren ailesini şoke edecek. Akif başına gelen kazayı, kendi yararına çevirmek için kolları sıvayacak. İşte Kardeşlerim'in 80'nci bölümünde yaşanacaklar...