04 Mart 2023, Cumartesi
Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay'ın yürek yakan özlemi: Zaman geçtikçe...
Türkiye'nin ciğerini yakan ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi de yaşamını yitirdi. Acısını sosyal medyadan sık sık dile getiren Aşkım Burçe, son olarak enkaz altında hayatını kaybeden sevgilisi Yiğit Can Datlı'ya özlemini dile getirdi. Aşkım Burçe Tunay'ın duygusal paylaşımları, bir kez daha yürekleri yaktı.
Giriş Tarihi: 04.03.2023 12:59
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