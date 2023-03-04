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Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay'ın yürek yakan özlemi: Zaman geçtikçe...

Türkiye'nin ciğerini yakan ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi de yaşamını yitirdi. Acısını sosyal medyadan sık sık dile getiren Aşkım Burçe, son olarak enkaz altında hayatını kaybeden sevgilisi Yiğit Can Datlı'ya özlemini dile getirdi. Aşkım Burçe Tunay'ın duygusal paylaşımları, bir kez daha yürekleri yaktı.

Giriş Tarihi: 04.03.2023 12:59
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Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay’ın yürek yakan özlemi: Zaman geçtikçe...

Türkiye, 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremlerle sarsıldı. Asrın felaketi olarak anılan bu depremlerin ardından on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Survivor yarışması ile yıldızı parlayan Aşkım Burçe Tunay da enkaz altında kalan erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı.

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Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay’ın yürek yakan özlemi: Zaman geçtikçe...

Aşkım Burçe, sevgilisine Instagram sayfasında yaptığı şu paylaşımlarla veda etti:

"Daha çok planımız vardı. Yapacak bir sürü şeyimiz vardı. Çok gülecektik, çok kavga edecektik. Şimdi sesine bile hasret mi bırakacaksın beni Datlım? Başka bir yer varsa orada tekrar görüşürüz belki. Yoksa da, seni tanımak benim cennetimdi zaten..."

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Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay’ın yürek yakan özlemi: Zaman geçtikçe...

Sevgilisinin yüzüne son kez baktığını söyleyen Aşkım Burçe, "Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım... Ve ekler: 'Onsuz yaşayamam' deme, seni onsuz da yaşatırım... Yarım kalmadık biz. Söz veriyorum mahşere kaldık. Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık...

Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım" mesajını paylaşmıştı.

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Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay’ın yürek yakan özlemi: Zaman geçtikçe...

Kaybettiği sevgilisinin acısını yaşayan Aşkım Burçe Tunay, son olarak Instagram hesabından kaybettiği sevgilisini andı.

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Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay’ın yürek yakan özlemi: Zaman geçtikçe...

İrem Derici'nin, Köfn'e ait 'Seni Bilmek' parçasını seslendirdiği anları paylaşan ünlü isim, Yiğit Can Datlı ile mesajlaşmalarının ekran görüntüsünü de yayınlayarak; "Sanmasınlar asla, seni benden ayrı" notunu düştü.