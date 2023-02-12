Depremzedelerin yardımına koşan Anıl Altan: Evlerinin enkazını yakıp ısınıyorlar

Türkiye 10 ili vuran depremin ardından yaraları sarmak, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tek yürek oldu! Arama kurtarma çalışmaları canla başla sürerken ülkenin dört bir yanından binlerce kişi afet bölgesine yardıma koştu. İş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Bölgeye giden isimlerden biri de Anıl Altan oldu. Oyuncu Altan ve arkadaşları off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'da ulaşılamayan köylere yardım için yola çıktı. Daha önce yardım almamış hasta, bebekli olan ailelerin imdadına yetişen Altan depremzedelerin yaşadıkları zorlukları da anlattı.