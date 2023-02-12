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Depremzedelerin yardımına koşan Anıl Altan: Evlerinin enkazını yakıp ısınıyorlar

Türkiye 10 ili vuran depremin ardından yaraları sarmak, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tek yürek oldu! Arama kurtarma çalışmaları canla başla sürerken ülkenin dört bir yanından binlerce kişi afet bölgesine yardıma koştu. İş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Bölgeye giden isimlerden biri de Anıl Altan oldu. Oyuncu Altan ve arkadaşları off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'da ulaşılamayan köylere yardım için yola çıktı. Daha önce yardım almamış hasta, bebekli olan ailelerin imdadına yetişen Altan depremzedelerin yaşadıkları zorlukları da anlattı.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 13:10
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Depremzedelerin yardımına koşan Anıl Altan: Evlerinin enkazını yakıp ısınıyorlar

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Anıl Altan depremin ilk günü Hatay'a koşan ünlü isimler arasındaydı.

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Depremzedelerin yardımına koşan Anıl Altan: Evlerinin enkazını yakıp ısınıyorlar

2 arazi aracıyla, 5 arkadaş seferber olan ünlü oyuncu köy köy dolaşıp yardım dağıttı. Sabahtan başlayıp gece 00.03'e kadar dağıtımlara devam eden Altan ve arkadaşları önceden belediye ve mahalledeki kişilerle özellikle daha önce yardım almamış hasta, bebekli olan ailelerin imdadına yetişti.

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Depremzedelerin yardımına koşan Anıl Altan: Evlerinin enkazını yakıp ısınıyorlar

Bu sabah da zor koşullu ve gidilemeyen köylerdeki ailelere yardımları ileten ünlü oyuncu Anıl Altan şu açıklamayı yaptı:

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Depremzedelerin yardımına koşan Anıl Altan: Evlerinin enkazını yakıp ısınıyorlar

"Off road aracı olduğu için merkezden uzak yerlere gidip dağıtım yapıyorduk. Bu sabah da orada evi yıkılmış yaşlı bir amca ve teyzeyi Ankara'ya geçici misafir olacakları bir eve getirdim, oradan İstanbul'a geldim."

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Depremzedelerin yardımına koşan Anıl Altan: Evlerinin enkazını yakıp ısınıyorlar

"Buradan da 10 kişilik off road grubunu gönderdik. Buradaki kurumlarla orada iletişimde olduğum belediye ve kurumlarla iletişime geçiriyorum, karşılıklı eksiklikleri ve orada gördüğüm şahit olduğum sıkıntıları aktarıp tamamlamaya çalışıyoruz"