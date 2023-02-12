Enkazdan canını zor kurtaran Sevil Uyar: 24 yıl öncesine döndüm

1999 Düzce depremini Bolu'da yaşayan Sevil Uyar ikiye ayrılan bir binadan çıkarak canını zor kurtartmıştı. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili vuran deprem sonrası o günlere geri döndüğünü söyleyen Uyar, "Çok zor günler yaşadım. En ufak seste irkiliyor, kabuslar görüyor ve karanlıkta ağlıyordum. Depremzedelerin neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Her gün sabahlara kadar onlarla konuşup dertleşiyorum. Benzer şeyler yaşadığımı anlatıp onlara destek oluyorum" diye konuştu.