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Enkazdan canını zor kurtaran Sevil Uyar: 24 yıl öncesine döndüm

1999 Düzce depremini Bolu'da yaşayan Sevil Uyar ikiye ayrılan bir binadan çıkarak canını zor kurtartmıştı. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili vuran deprem sonrası o günlere geri döndüğünü söyleyen Uyar, "Çok zor günler yaşadım. En ufak seste irkiliyor, kabuslar görüyor ve karanlıkta ağlıyordum. Depremzedelerin neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Her gün sabahlara kadar onlarla konuşup dertleşiyorum. Benzer şeyler yaşadığımı anlatıp onlara destek oluyorum" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:07
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Enkazdan canını zor kurtaran Sevil Uyar: 24 yıl öncesine döndüm

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tüm ülke olarak yüreğimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla. Kurtulan her bir can için şükrediyor, enkazlardan gelen seslerle hepimiz gözyaşlarına boğuluyoruz. Bu zorlu süreçte 1999 yılında Düzce'de deprem yaşamış olan Sevil Uyar anlattıklarıyla dikkat çekti.

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Enkazdan canını zor kurtaran Sevil Uyar: 24 yıl öncesine döndüm

2004 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında beşinci olan ve ardından katıldığı Miss Model of Turkey yarışmasında birinci olan ve şimdilerde oyunculuk yapan Sevil Uyar, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 24 yıl önce yaşadığı o korku dolu anlara geri döndü.

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Enkazdan canını zor kurtaran Sevil Uyar: 24 yıl öncesine döndüm

Ünlü oyuncu, 1999'da Düzce Kaynaşlı ilçesi merkezli 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Bolu'daydı.

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Enkazdan canını zor kurtaran Sevil Uyar: 24 yıl öncesine döndüm

Üniversite eğitimi için o sıralar Bolu'da kalan ünlü oyuncu,12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de gerçekleşen depremde önce bir uğultu duydu. Ardından sarsıntıyla ne yapacağını şaşırıp üçüncü kattan aşağıya doğru koşmaya başladı.

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Enkazdan canını zor kurtaran Sevil Uyar: 24 yıl öncesine döndüm

Merdivenlerin tehlikeli olduğunu bildiğim halde o anki şokla ne yapacağımı şaşırdım ve kendimi aşağı doğru attım" diyen Uyar, sıvalar dökülüp merdivenler ayağının altından kayarken alt kata atlayıp insanların üstüne düştü.