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Taha Duymaz'a acı veda! "Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz"

Kısıtlı imkanlarla çektiği videolarla fenomen olan Taha Duymaz Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalmıştı. Günlerdir umutlu bekleyiş sürerken depremin 12. gününde acı haber geldi. Taha Duymaz'ın ölüm haberi sonrası sosyal medya fenomenleri veda paylaşımında bulundu. Taha Duymaz ile anılarını paylaşan fenomenler hüzünlendirdi... İşte sosyal medya fenomenlerinin Taha Duymaz'a vedası...

Giriş Tarihi: 18.02.2023 09:45
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Taha Duymaz’a acı veda! Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlere, memleketi Hatay'da yakalandı.

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Taha Duymaz’a acı veda! Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz

Günlerdir süren umutlu bekleyiş yerini acıya bıraktı. Asrın felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan depremin 12. gününde son dakika olarak acı haber geldi.

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Taha Duymaz’a acı veda! Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz

Sosyal medyada yokluk içinde çektiği yemek videolarıyla gönülleri fetheden ve 1,3 milyon kişinin takip ettiği Taha Duymaz 19 yaşında hayata veda etti.

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Taha Duymaz’a acı veda! Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz

Taha Duymaz'ın vefatının ardından ablası Semiha Duymaz genç fenomenden geriye kalan eşyaları paylaşarak ölüm haberini doğruladı.

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Taha Duymaz’a acı veda! Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz

Taha Duymaz'ın ölüm haberi sonrası sosyal medya fenomenleri Dilan Polat, Yasemin Sakallıoğlu, Danla Bilic, Pau, CZN Burak ve Taha Duymaz'ı yakından tanıyan, tanımayan bir çok fenomen veda paylaşımında bulundu.