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Haberler Galeri Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? ATV 17 Şubat yayın akışı!

Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? ATV 17 Şubat yayın akışı!

Ateş Kuşları ne zaman başlayacak?" sorusu gündemdekini yerini aldı. Cuma günleri ekranlara gelen ve İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik gibi oyuncuların yer aldığı Ateş Kuşları dizisine, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ara verildi. Dizinin sevenleri, Ateş Kuşları bugün var mı, yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ateş Kuşları yeni bölüm hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 17.02.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 16:23
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Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? ATV 17 Şubat yayın akışı!

ATV ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini kazandı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi derinden sarsan iki büyük deprem nedeniyle televizyon ekranlarında dizi ve programlara bir süreliğine ara verildi. Dizinin sevenleri, Ateş Kuşları bugün var mı, yok mu? sorusuna yanıt arıyor. İşte, dizinin yeni bölümü hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? ATV 17 Şubat yayın akışı!

ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

İlgiyle takip edilen dizi Ateş Kuşları, ülkemize derin bir keder yaşatan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük deprem nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak.

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Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? ATV 17 Şubat yayın akışı!

Ateş Kuşları'nın 24 Şubat Cuma günü yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.

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Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? ATV 17 Şubat yayın akışı!

17 ŞUBAT CUMA ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Akıncı

14:20 Can Feda (Yerli Sinema)

16:00 ATV Deprem Özel Yayını

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Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? ATV 17 Şubat yayın akışı!

19:00 ATV Ana Haber

21:00 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel

22:30 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)