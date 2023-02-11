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Taha Duymaz öldü mü? Gülben Ergen’in paylaşımı sonrası ablasından yeni açıklama: Umutla bekliyoruz

7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili vururken sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da Hatay'da göçük olduğu öğrenilmişti. Kardeşleriyle birlikte halasının evinde enkaz altında olan Duymaz'dan güzel bir haber beklenirken Gülben Ergen'in paylaşımı ortalığı karıştırdı. "Yetişemedik sana canım çocuk" sözleri sonrası Taha Duymaz'ın ablası Semih Duymaz'dan beklenen açıklama geldi. Enkazın önünde bekleyen Duymaz, "Asılsız haberlere inanmayın" dedi.

Giriş Tarihi: 11.02.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 15:27
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Taha Duymaz öldü mü? Gülben Ergen’in paylaşımı sonrası ablasından yeni açıklama: Umutla bekliyoruz

Günlerde Hatay'da enkaz altında olan Taha Duymaz hakkında flaş bir iddia güdeme geldi. Gülben Ergen'in yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı.

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Taha Duymaz öldü mü? Gülben Ergen’in paylaşımı sonrası ablasından yeni açıklama: Umutla bekliyoruz

Semiha Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres vermişti. Genç kadın, şunları söyledi: Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"

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Taha Duymaz öldü mü? Gülben Ergen’in paylaşımı sonrası ablasından yeni açıklama: Umutla bekliyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmaları sürerken, Gülben Ergen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

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Taha Duymaz öldü mü? Gülben Ergen’in paylaşımı sonrası ablasından yeni açıklama: Umutla bekliyoruz

Şarkıcı Gülben Ergen, "Günlerdir Taha'yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda ses geliyor mesajı ile durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen bilgi; Taha'yı kurtaramadık, yetişemedik, kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı" dedi.

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Taha Duymaz öldü mü? Gülben Ergen’in paylaşımı sonrası ablasından yeni açıklama: Umutla bekliyoruz

Ancak bu paylaşım sonrası Taha Duymaz'ın arkadaşı bir paylaşım yaptı. Taha Duymaz'ın öldüğü iddialarını yalanladı ve çalışmaların devam ettiğini duyurdu.