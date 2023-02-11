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Sinan Akçıl’dan yürek ısıtan görüntü! Depremzede Duru'nun yüzünü güldürdü

Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu. Vatandaşlar yaraları sarabilmek için bölgeye yardım yağdırırken ünlü isimler de elini taşın altına koydu. Kimi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla çalışmalara destek olurken kimi de afet bölgesine giderek canla başla çalışmaya başladı. O isimlerden biri de şarkıcı Sinan Akçıl oldu. Depremzedelerle bir araya gelen şarkıcı küçük Duru düet yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl, "Çok üzgünüm ama Yılın düeti konusu az önce Antakya Hatay'da Duru ile kapanmıştır" dedi. O anlar büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 11.02.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 17:14
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Sinan Akçıl’dan yürek ısıtan görüntü! Depremzede Duru’nun yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş merkez üssünde meydana gelen iki şiddetli depremin ardından Türkiye yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor. Tek yürek olan ünlü isimlerin kimi bölgeden, kimi sosyal medyadan destek olmaya çalışıyor.

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Sinan Akçıl’dan yürek ısıtan görüntü! Depremzede Duru’nun yüzünü güldürdü

O isimlerden biri olan Sinan Akçıl da depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay Antakya'ya gitti.

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Sinan Akçıl’dan yürek ısıtan görüntü! Depremzede Duru’nun yüzünü güldürdü

Akçıl'ın son paylaşımı ise kalpleri ısıttı.

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Sinan Akçıl’dan yürek ısıtan görüntü! Depremzede Duru’nun yüzünü güldürdü

Sinan Akçıl, depremden etkilenen çocuklardan biri olan Duru ile bir araya geldi, düet yaptı.

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Sinan Akçıl’dan yürek ısıtan görüntü! Depremzede Duru’nun yüzünü güldürdü

Düet anını kayıt alan ve Instagram'dan paylaşan Sinan Akçıl, sosyal medyaya damga vurdu.