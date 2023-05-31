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Taciz skandalı sonrası Selami Şahin’den ilk açıklama! Kendisini böyle savundu

Etiler'de ofisi bulunan Selami Şahin'in bölgede yaşayan kadınları rahatsız ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü alışveriş merkezinin önünü mesken tutan şarkıcının ellerini tuttuğu kadınları garip tekliflerle ofisine davet ettiği ileri sürülmüştü. Çıkan haberler sonrası İstanbul'dan uzaklaşan Şahin, ilk kez görüntülendi. Taciz iddialarıyla ilgili konuşa Şahin bakın neler söyledi...

Giriş Tarihi: 31.05.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 10:49
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Taciz skandalı sonrası Selami Şahin’den ilk açıklama! Kendisini böyle savundu

Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet ettiği iddiasıyla gündeme oturmuştu. Menajerinin iddiaları reddetmesinin ardından sosyal medyadan ihbar yağmış, çıkan haberler sonrası Şahin İstanbul'da uzaklaşmıştı. Aylar sonra ilk kez görüntülenen 74 yaşındaki şarkıcı kendisini böyle savundu. İşte Selami Şahin'in açıklamaları...

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Taciz skandalı sonrası Selami Şahin’den ilk açıklama! Kendisini böyle savundu

BÖLGEDE OTURAN KADINLARI RAHATSIZ ETTİ

Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçının bölgede oturan kadınları rahatsız ettiği ortaya çıktı. 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bıraktı.

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Taciz skandalı sonrası Selami Şahin’den ilk açıklama! Kendisini böyle savundu

Unutulmaz şarkılarda imzası olan usta sanatçı Selami Şahin hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesi, çevredekileri rahatsız ediyor.

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Taciz skandalı sonrası Selami Şahin’den ilk açıklama! Kendisini böyle savundu

Kadınlarla görüntülerinin de çekildiği, 38 yıllık evli 3 çocuk babası olan Selami Şahin'in bu davranışı sonrası eşi Didem Şahin'in tavrı ise merak konusu oldu.

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Taciz skandalı sonrası Selami Şahin’den ilk açıklama! Kendisini böyle savundu

"ELİNİ BIRAKMIYOR"

Yaşadıklarıyla ilgili Günaydın'a konuşan iki kadın, "Selami Şahin her gün bize ya da yoldan geçen herhangi bir kadına elini uzatıp tanışıyor. Ama elinizi bir türlü bırakmıyor. Ofisine kahve içmeye davet ediyor, garip tekliflerde bulunuyor. Bu durumdan bıktık usandık, rahatsızız!" dedi.