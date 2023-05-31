Taciz skandalı sonrası Selami Şahin’den ilk açıklama! Kendisini böyle savundu

"ELİNİ BIRAKMIYOR"

Yaşadıklarıyla ilgili Günaydın'a konuşan iki kadın, "Selami Şahin her gün bize ya da yoldan geçen herhangi bir kadına elini uzatıp tanışıyor. Ama elinizi bir türlü bırakmıyor. Ofisine kahve içmeye davet ediyor, garip tekliflerde bulunuyor. Bu durumdan bıktık usandık, rahatsızız!" dedi.