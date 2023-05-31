31 Mayıs 2023, Çarşamba
Taciz skandalı sonrası Selami Şahin’den ilk açıklama! Kendisini böyle savundu
Etiler'de ofisi bulunan Selami Şahin'in bölgede yaşayan kadınları rahatsız ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü alışveriş merkezinin önünü mesken tutan şarkıcının ellerini tuttuğu kadınları garip tekliflerle ofisine davet ettiği ileri sürülmüştü. Çıkan haberler sonrası İstanbul'dan uzaklaşan Şahin, ilk kez görüntülendi. Taciz iddialarıyla ilgili konuşa Şahin bakın neler söyledi...
Giriş Tarihi: 31.05.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 10:49
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