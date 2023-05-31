31 Mayıs 2023, Çarşamba
Mehmet Can Uzun'la aşkını ilan etmişti! Hilal Altınbilek’i kaçıran soru
Geçtiğimiz yıl Metin Hara ile evliliğin eşiğinden dönen Hilal Altınbilek, sürpriz ayrılıktan sonra gönlünü Mehmet Can Uzun'a kaptırmıştı. Bir süre ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Altınbilek geçtiğimiz günlerde kural bozarak sevgilisiyle fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü oyuncu önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Hilal Altınbilek, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 09:58
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