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Mehmet Can Uzun'la aşkını ilan etmişti! Hilal Altınbilek’i kaçıran soru

Geçtiğimiz yıl Metin Hara ile evliliğin eşiğinden dönen Hilal Altınbilek, sürpriz ayrılıktan sonra gönlünü Mehmet Can Uzun'a kaptırmıştı. Bir süre ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Altınbilek geçtiğimiz günlerde kural bozarak sevgilisiyle fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü oyuncu önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Hilal Altınbilek, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 09:58
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Mehmet Can Uzun’la aşkını ilan etmişti! Hilal Altınbilek’i kaçıran soru

Hilal Altınbilek ile Metin Hara, ilk kez Temmuz 2021'de Bozcaada'da hayranları tarafından görüntülenmişti. Sarmaş dolaş halleri dikkat çeken ikili, objektiflere yakalanmalarının ardından ilişkilerini doğrulamıştı. Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çift, geçtiğimiz Ağustos'ta ise ayrılık kararı almıştı.

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Mehmet Can Uzun’la aşkını ilan etmişti! Hilal Altınbilek’i kaçıran soru

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Hilal Altınbilek, geçtiğimiz aylarda Etiler'de bir mekanda yeni sevgilisi ile birlikte basın mensuplarıyla adeta köşe kapmaca oynamıştı. Mekandan el ele çıkan yeni sevgililer, gazetecileri fark edince hemen birbirinden ayrılmıştı.

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Mehmet Can Uzun’la aşkını ilan etmişti! Hilal Altınbilek’i kaçıran soru

VIP bir araca binen oyuncu, sevgilisine "Hadi!" diye seslenmiş ancak sevgilisi onu bırakıp gazeteciler kendisini çekmesin diye içeriye kaçmıştı. Mekanın etrafındaki sokaklarda dolaşıp, beş kere tekrar kapıya gelip sevgilisini almak isteyen Altınbilek, inatçı sevgilisi arabaya gelmeyince başarılı olamamıştı.

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Mehmet Can Uzun’la aşkını ilan etmişti! Hilal Altınbilek’i kaçıran soru

ÜÇ SAAT BEKLEDİ

Odada yaklaşık üç saat muhabirlerin gitmesini bekleyen Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi, kimliğini belli etmemek için elinden geleni yapmıştı. Bir ara mekana yanaştırılan arabaya başkasını bindirerek şaşırtmaca yapmaya çalışması da dikkat çekmişti.

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Mehmet Can Uzun’la aşkını ilan etmişti! Hilal Altınbilek’i kaçıran soru

Bu çabasına rağmen yine başarılı olamayan gizemli sevgilinin, kapıda, gazetecilerin gidip gitmediğini kontrol etmesi objektiflere böyle yansımıştı.