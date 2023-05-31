31 Mayıs 2023, Çarşamba
Simge Sağın itirafı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya Doğukan Güngör ile sessizliğini bozdu
Bir süredir adı Seray Kaya ile anılan Doğukan Güngör Simge Sağın itirafıyla gündem oturmuştu. Güngör'ün sosyal medyada güzel popçuyu takip ettiğini itiraf etmesinin ardından dedikodu kazanı kaynadı. İkili, Instagram'da takipleşip karşılıklı yorumlara da başladı. Yaşananların ardından gözler Seray Kaya'ya çevrildi. Kaya aşk açıklamasıyla gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 31.05.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 12:14
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