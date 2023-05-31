Simge Sağın itirafı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya Doğukan Güngör ile sessizliğini bozdu

41 yaşındaki güzel popçu, Instagram'da Doğukan Güngör'ün itirafıyla ilgili yapılan bir haberin gönderisi altına genç oyuncuyu etiketleyip "Aleyküm selam" yazdı. Güngör de Simge'ye kalp emojisiyle karşılık verince herkesin aklına "Yeni aşk mı başlıyor?" sorusu geldi.