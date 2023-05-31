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Simge Sağın itirafı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya Doğukan Güngör ile sessizliğini bozdu

Bir süredir adı Seray Kaya ile anılan Doğukan Güngör Simge Sağın itirafıyla gündem oturmuştu. Güngör'ün sosyal medyada güzel popçuyu takip ettiğini itiraf etmesinin ardından dedikodu kazanı kaynadı. İkili, Instagram'da takipleşip karşılıklı yorumlara da başladı. Yaşananların ardından gözler Seray Kaya'ya çevrildi. Kaya aşk açıklamasıyla gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 31.05.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 12:14
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Simge Sağın itirafı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya Doğukan Güngör ile sessizliğini bozdu

Bir süredir adı Seray Kaya ile anılan Doğukan Güngör, Simge Sağın itirafıyla ortalığı karıştırdı.

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Simge Sağın itirafı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya Doğukan Güngör ile sessizliğini bozdu

KALP EMOJİSİ YOLLADI

26 yaşındaki oyuncu, "En son kimi stalk'ladın?" sorusu karşısında "Simge Sağın" dedi. Bu itiraf üzerine Instagram'da takipleşmeye başlayan ikili, bununla kalmadı.

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Simge Sağın itirafı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya Doğukan Güngör ile sessizliğini bozdu

41 yaşındaki güzel popçu, Instagram'da Doğukan Güngör'ün itirafıyla ilgili yapılan bir haberin gönderisi altına genç oyuncuyu etiketleyip "Aleyküm selam" yazdı. Güngör de Simge'ye kalp emojisiyle karşılık verince herkesin aklına "Yeni aşk mı başlıyor?" sorusu geldi.

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Simge Sağın itirafı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya Doğukan Güngör ile sessizliğini bozdu

Yaşananların ardından gözler Seray Kaya'ya çevrildi.

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Simge Sağın itirafı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya Doğukan Güngör ile sessizliğini bozdu

Doğukan Güngör hakkında ilk kez konuşan güzel oyuncu "Aşk haberleri doğru mu?" sorusuna şöyle cevap verdi: