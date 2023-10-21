21 Ekim 2023, Cumartesi
Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer tek celsede boşandı! 28 yıllık evlilik 10 dakikada bitti
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, geçtiğimiz ay 28 yıllık eşi Haluk Dinçer'e boşanma davası açmıştı. Anlaşmalı boşanmak için mahkemeye başvuran çift, tek celsede boşandı. İkilinin küs olmadığı ve bundan sonraki süreçte iki arkadaş olarak görüşmeye devam edecekleri öğrenildi.
Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 09:02
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