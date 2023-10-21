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Haberler Galeri Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer tek celsede boşandı! 28 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer tek celsede boşandı! 28 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, geçtiğimiz ay 28 yıllık eşi Haluk Dinçer'e boşanma davası açmıştı. Anlaşmalı boşanmak için mahkemeye başvuran çift, tek celsede boşandı. İkilinin küs olmadığı ve bundan sonraki süreçte iki arkadaş olarak görüşmeye devam edecekleri öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 09:02
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Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer tek celsede boşandı! 28 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

Suzan Sabancı Dinçer ve Haluk Dinçer'den kötü haber geldi! 28 yıl önce nikah masasına oturan ve 2 çocuk sahibi olan çiftin evliliği tek celsede bitti. Detayları Sabah yazarı Bülent Cankurt yazdı. İşte detaylar…

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Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer tek celsede boşandı! 28 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

28 yıl aynı yastığa baş koyan Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer'in boşanmak için mahkemeye başvurduğunu geçen ay ilk bu köşede okumuştunuz.

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Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer tek celsede boşandı! 28 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

İş dünyasını ve sosyeteyi şoke eden boşanma önceki gün gerçekleşti. Ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde 10 dakika süren duruşmayla resmen boşandı.

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Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer tek celsede boşandı! 28 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

Boşanacaklarını duyduğumda her ikisiyle de konuşmuş, Suzan Hanım, "28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" derken Haluk Bey de, "Bundan sonraki süreçte, çekirdek ailemizin birliğini korumaya kararlıyız" açıklamasını yapmıştı.

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Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer tek celsede boşandı! 28 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

Boşanmanın ardından Suzan Hanım, yakın çevresinden bir ricada bulundu: