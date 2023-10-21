Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer tek celsede boşandı! 28 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

Boşanacaklarını duyduğumda her ikisiyle de konuşmuş, Suzan Hanım, "28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" derken Haluk Bey de, "Bundan sonraki süreçte, çekirdek ailemizin birliğini korumaya kararlıyız" açıklamasını yapmıştı.