Survivor'dan elenen Pınar'ın vedası Sema Aydemir'i sevindirdi! Verdiği tepki gündem oldu! Diskalifiye edilmişti...

Survivor All Star 2024, yarışmacılarıyla gündem olmaya devam ediyor. Eski yarışmacı Sema Aydemir, kendisi gibi eski milli atlet olan Pınar Saka'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye olmuştu. Survivor'un son bölümünde, eleme düellosunun sonunda Aysu ile karşı karşıya kalan Pınar Saka, adaya veda eden isim oldu. Bu gelişme Sema Aydemir'in sosyal medya paylaşımı da gündem oldu. İşte detaylar...