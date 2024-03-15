15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor'dan elenen Pınar'ın vedası Sema Aydemir'i sevindirdi! Verdiği tepki gündem oldu! Diskalifiye edilmişti...

Survivor'dan elenen Pınar'ın vedası Sema Aydemir'i sevindirdi! Verdiği tepki gündem oldu! Diskalifiye edilmişti...

Survivor All Star 2024, yarışmacılarıyla gündem olmaya devam ediyor. Eski yarışmacı Sema Aydemir, kendisi gibi eski milli atlet olan Pınar Saka'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye olmuştu. Survivor'un son bölümünde, eleme düellosunun sonunda Aysu ile karşı karşıya kalan Pınar Saka, adaya veda eden isim oldu. Bu gelişme Sema Aydemir'in sosyal medya paylaşımı da gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:38
  • 1
  • 9
Survivor’dan elenen Pınar’ın vedası Sema Aydemir’i sevindirdi! Verdiği tepki gündem oldu! Diskalifiye edilmişti...

Pınar Saka yüzünden diskalifiye olan Sema Aydemir sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile gündem oldu.

  • 2
  • 9
Survivor’dan elenen Pınar’ın vedası Sema Aydemir’i sevindirdi! Verdiği tepki gündem oldu! Diskalifiye edilmişti...

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı olan Pınar Saka'nın adada tartışma çıkarması, Sema Aydemir ile arasındaki gerginliği körüklemişti.

  • 3
  • 9
Survivor’dan elenen Pınar’ın vedası Sema Aydemir’i sevindirdi! Verdiği tepki gündem oldu! Diskalifiye edilmişti...

Yaşanan temaslı kavga sonrasında yapılan acil durum konseyinde, Sema'nın Pınar'a saldırma nedeni, uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar ve gerginliklerden kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.

  • 4
  • 9
Survivor’dan elenen Pınar’ın vedası Sema Aydemir’i sevindirdi! Verdiği tepki gündem oldu! Diskalifiye edilmişti...

Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan konseyde Sema Aydemir'in davranışlarını kabul edilemez bulduğunu ve Survivor All Star 2024'e devam edemeyeceğini açıkladı.

  • 5
  • 9
Survivor’dan elenen Pınar’ın vedası Sema Aydemir’i sevindirdi! Verdiği tepki gündem oldu! Diskalifiye edilmişti...

Tüm bu olayların ardından yarışmacılar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken, Survivor All Star'ın son bölümünde, heyecan dorukta yaşanan eleme düellosunda Berna, Pınar, Gizem ve Aysu arasında mücadele gerçekleşti.