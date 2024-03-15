Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un partneriydi! Seul'e giden Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu

Türkiye'nin en çok kazanan oyuncuları arasından yer alan Serenay Sarıkaya, 'Aile' dizisinin final yapmasının ardından tatil için Seul'e gitti. Tatilindeki tarzıyla dikkat çeken Sarıkaya, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun siyahlar içindeki kombini ve başındaki bandı, takipçilerinin ilgi odağı oldu. İşte güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın gündem olan tarzı...