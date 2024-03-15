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Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un partneriydi! Seul'e giden Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu

Türkiye'nin en çok kazanan oyuncuları arasından yer alan Serenay Sarıkaya, 'Aile' dizisinin final yapmasının ardından tatil için Seul'e gitti. Tatilindeki tarzıyla dikkat çeken Sarıkaya, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun siyahlar içindeki kombini ve başındaki bandı, takipçilerinin ilgi odağı oldu. İşte güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın gündem olan tarzı...

Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:51
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Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Seul’e giden Serenay Sarıkaya’nın kıyafeti olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı 'Aile' dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalıyor. Bir markanın Türkiye'deki elçisi olarak görev yapan Sarıkaya, markanın etkinliği için Güney Kore'nin başkenti Seul'a gitti. Ünlü oyuncunun davet tarzı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Seul’e giden Serenay Sarıkaya’nın kıyafeti olay oldu

Güzel oyuncu, şıklığı ve zarafetiyle markanın etkinliğine damga vurdu.

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Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Seul’e giden Serenay Sarıkaya’nın kıyafeti olay oldu

Simsiyah kombinine uyumlu olarak başına taktığı bandana ile gözleri üzerine çeviren Sarıkaya, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Seul’e giden Serenay Sarıkaya’nın kıyafeti olay oldu

Öte yandan şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia edilen Sarıkaya'nın hayranları kıyafeti hakkında, "Her şey mi yakışır", "Ne yapsan olay" gibi yorumlar yaptı.

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Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Seul’e giden Serenay Sarıkaya’nın kıyafeti olay oldu