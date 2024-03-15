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Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in eşi de ünlüymüş! 4 yıl önce gizlice evlendiler! Meğer basketbolcu...

Ateş Kuşları dizisinde hayat verdiği Ali Ateş rolüyle büyük beğeni toplayan Görkem Sevindik, oyunculuk performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Özel hayatı merak edilen ünlü oyuncunun eşi görenleri şaşırttı. Çift, 4 yıl önce sessiz sedasız evlenmişti. İşte Görkem Sevindik'in basketbolcu eşi...

Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:26
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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de ünlüymüş! 4 yıl önce gizlice evlendiler! Meğer basketbolcu...

Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu.

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de ünlüymüş! 4 yıl önce gizlice evlendiler! Meğer basketbolcu...

Her Cuma akşamları yayınlanan dizide Ali karakterine hayat veren Görkem Sevindik, kariyerinni yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de ünlüymüş! 4 yıl önce gizlice evlendiler! Meğer basketbolcu...

Başarılı oyuncunun 4 yıl önce nikah masasına oturduğu eşini ilk kez duyanlar adeta şaşkına döndü. Sevindik, 2020 yılında pandemi döneminde basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir'le sessiz sedasız evlenmiş.

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de ünlüymüş! 4 yıl önce gizlice evlendiler! Meğer basketbolcu...

Evlendikten kısa bir süre sonra baba olma sevincini yaşayan Sevindik, oğluyla sevimli karelerini takipçileriyle paylaşıyor. İşte Görkem Sevindik başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de ünlüymüş! 4 yıl önce gizlice evlendiler! Meğer basketbolcu...

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL