15 Mart 2024, Cuma
Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in eşi de ünlüymüş! 4 yıl önce gizlice evlendiler! Meğer basketbolcu...
Ateş Kuşları dizisinde hayat verdiği Ali Ateş rolüyle büyük beğeni toplayan Görkem Sevindik, oyunculuk performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Özel hayatı merak edilen ünlü oyuncunun eşi görenleri şaşırttı. Çift, 4 yıl önce sessiz sedasız evlenmişti. İşte Görkem Sevindik'in basketbolcu eşi...
Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:26
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