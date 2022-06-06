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Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı aşkını ilan etti! İşte yeni sevgilisi

Survivor'da tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile uzun süre aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, ilişkisini olaylı şekilde sonlandırmıştı. İkinci kez katıldığı yarışmada eski sevgilisiyle sık sık tartışma yaşayan Yağcı, elenmesinin ardından yeni ilişkisini ilan etti. Oyuncu, sosyal medya hesabından model Laura Celine ile aşk yaşadığını duyurdu. Paylaşım sonrası güzel modelin pozları da gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 06.06.2022 13:25
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Survivor’dan elenen Barış Murat Yağcı aşkını ilan etti! İşte yeni sevgilisi

Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'dan elenen oyuncu Barış Murat Yağcı, yarışmadan sonra özel hayatıyla gündeme geldi.

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Survivor’dan elenen Barış Murat Yağcı aşkını ilan etti! İşte yeni sevgilisi

Daha önce Survivor'dan tanıdığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Yağcı, gönlünü bir modele kaptırdı.

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Survivor’dan elenen Barış Murat Yağcı aşkını ilan etti! İşte yeni sevgilisi

GÖNLÜNÜ GÜZEL MODELE KAPTIRDI

Elendikten sonra Almanya'ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra Instagram hesabından yeni ilişkisini ilan etti.

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Survivor’dan elenen Barış Murat Yağcı aşkını ilan etti! İşte yeni sevgilisi

Yağcı, takipçilerinin "Yengemizi istiyoruz artık" yorumları sonrası Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu.

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Survivor’dan elenen Barış Murat Yağcı aşkını ilan etti! İşte yeni sevgilisi

FOTOĞRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yağcı'nın paylaşımı sonrası güzel modelin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu. Mavi gözleri ve doğal güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken modelin paylaşımları yorum ve beğeni yağmuruna tutulmaya başladı.