Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı aşkını ilan etti! İşte yeni sevgilisi

Survivor'da tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile uzun süre aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, ilişkisini olaylı şekilde sonlandırmıştı. İkinci kez katıldığı yarışmada eski sevgilisiyle sık sık tartışma yaşayan Yağcı, elenmesinin ardından yeni ilişkisini ilan etti. Oyuncu, sosyal medya hesabından model Laura Celine ile aşk yaşadığını duyurdu. Paylaşım sonrası güzel modelin pozları da gündeme geldi.