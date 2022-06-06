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Bensu Soral sezonu açtı! Tekne pozları sosyal medyayı salladı

Eşi Hakan Baş ile boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral, zor günleri atlatmasının ardından yaz sezonunu açtı. Eşiyle Göcek'te tatil yapan oyuncu, teknede çekildiği pozlarıyla olay oldu. Güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağarken bazı takipçiler paylaşıma "Çok güzelsin", "Allah'ım bu ne güzellik" gibi yorumlarda bulundu. İşte Bensu Soral'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 06.06.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 14:00
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Bensu Soral sezonu açtı! Tekne pozları sosyal medyayı salladı

Son zamanların en popüler oyuncularından olan Bensu Soral, boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Hakan Baş ile yaz sezonunu açtı.

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Bensu Soral sezonu açtı! Tekne pozları sosyal medyayı salladı

Göcek'te tatil yapan ikili birlikte mavi tura çıktı.

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Bensu Soral sezonu açtı! Tekne pozları sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son olarak tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Bensu Soral sezonu açtı! Tekne pozları sosyal medyayı salladı

"ALLAH'IM BU NE GÜZELLİK?"

Fotoğraflarına yorum ve beğeni yağarken, bazı takipçiler paylaşıma "Çok güzelsin" "Allah'ım bu ne güzellik" gibi yorumlarda bulundu.

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Bensu Soral sezonu açtı! Tekne pozları sosyal medyayı salladı

Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Bensu Soral'ın estetiksiz hali ise görenleri şaşkına çevirdi.