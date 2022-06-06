Bensu Soral sezonu açtı! Tekne pozları sosyal medyayı salladı

Eşi Hakan Baş ile boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral, zor günleri atlatmasının ardından yaz sezonunu açtı. Eşiyle Göcek'te tatil yapan oyuncu, teknede çekildiği pozlarıyla olay oldu. Güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağarken bazı takipçiler paylaşıma "Çok güzelsin", "Allah'ım bu ne güzellik" gibi yorumlarda bulundu. İşte Bensu Soral'ın o paylaşımı...