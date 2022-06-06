Tamer Karadağlı eski rol arkadaşıyla pozunu paylaştı! Kızı Zeyno'ya yoruma yağdı: “Babasının kopyası”

Lise yıllarından beri arkadaş olan ve Ferhunde Hanımlar dizisinde başrolü paylaşan Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, yeni pozlarını yayınladı. Ünlü ikiliye Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno da eşlik etti. Ankara'da piyano eğitimi alan Zeyno son haliyle olay olurken "Babasının kopyası" yorumları yapıldı. İşte Tamer Karadağlı'nın kızı...