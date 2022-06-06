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Haberler Galeri Tamer Karadağlı eski rol arkadaşıyla pozunu paylaştı! Kızı Zeyno'ya yoruma yağdı: “Babasının kopyası”

Tamer Karadağlı eski rol arkadaşıyla pozunu paylaştı! Kızı Zeyno'ya yoruma yağdı: “Babasının kopyası”

Lise yıllarından beri arkadaş olan ve Ferhunde Hanımlar dizisinde başrolü paylaşan Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, yeni pozlarını yayınladı. Ünlü ikiliye Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno da eşlik etti. Ankara'da piyano eğitimi alan Zeyno son haliyle olay olurken "Babasının kopyası" yorumları yapıldı. İşte Tamer Karadağlı'nın kızı...

Giriş Tarihi: 06.06.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 12:46
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Tamer Karadağlı eski rol arkadaşıyla pozunu paylaştı! Kızı Zeyno’ya yoruma yağdı: “Babasının kopyası”

Televizyonun efsane dizilerinden olan Ferhunde Hanımlar'da başrolü paylaşan Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, tam 6 sezon dizide Selçuk ve Nevzat'ı canlandırmıştı.

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Tamer Karadağlı eski rol arkadaşıyla pozunu paylaştı! Kızı Zeyno’ya yoruma yağdı: “Babasının kopyası”

Aynı zamanda lise yıllarından beri arkadaş olan iki dost, Ankara'da bir araya geldi. İkiliye Karadağlı'nın piyano eğitimi gören kızı Zeyno da eşlik etti.

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Tamer Karadağlı eski rol arkadaşıyla pozunu paylaştı! Kızı Zeyno’ya yoruma yağdı: “Babasının kopyası”

Karadağlı pozlarını "Yeni bir Selçuk-Nevzat klasiği" notuyla yaptığı paylaşıma Zeyno Karadağlı damga vurdu.

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Tamer Karadağlı eski rol arkadaşıyla pozunu paylaştı! Kızı Zeyno’ya yoruma yağdı: “Babasının kopyası”

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'yu görenler "Ne kadar şanslı", "Babasının kopyası" yorumları yaptı.

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Tamer Karadağlı eski rol arkadaşıyla pozunu paylaştı! Kızı Zeyno’ya yoruma yağdı: “Babasının kopyası”

İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı'nın son hali...