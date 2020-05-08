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Survivor’dan elenen Aşkım Burçe Tunay'dan şok açıklama: 'Kameralar yokken Nisa'ya...'
Survivor 2020'ye bu hafta veda eden isim ünlüler takımından Aşkım Burçe Tunay oldu. Tunay, yarışmada ayrılmasının ardından şaşırtan açıklamalarda bulundu. Eleme sonrası Survivor Panoramaya açıklamalarda bulunan Aşkım, Gönüllüler Takımı ve Nisa hakkında yaptığı açıklamalarla şoke etti. İşte Aşkım'ın olay açıklamaları...
Giriş Tarihi: 08.05.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 15:41
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