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Haberler Galeri Survivor’dan elenen Aşkım Burçe Tunay'dan şok açıklama: 'Kameralar yokken Nisa'ya...'

Survivor’dan elenen Aşkım Burçe Tunay'dan şok açıklama: 'Kameralar yokken Nisa'ya...'

Survivor 2020'ye bu hafta veda eden isim ünlüler takımından Aşkım Burçe Tunay oldu. Tunay, yarışmada ayrılmasının ardından şaşırtan açıklamalarda bulundu. Eleme sonrası Survivor Panoramaya açıklamalarda bulunan Aşkım, Gönüllüler Takımı ve Nisa hakkında yaptığı açıklamalarla şoke etti. İşte Aşkım'ın olay açıklamaları...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 15:41
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Survivor’dan elenen Aşkım Burçe Tunay'dan şok açıklama: 'Kameralar yokken Nisa'ya...'

Survivor 2020'ye son elemede veda eden Aşkım Burçe Tunay'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Survivor'da sürpriz bir şekilde elenen Survivor Aşkım, Survivor Panorama'da merak edilenleri ve adadaki bilinmeyenleri yanıtladı. İşte Aşkım'ın açıklamalarından satır başları...

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Survivor’dan elenen Aşkım Burçe Tunay'dan şok açıklama: 'Kameralar yokken Nisa'ya...'

Survivor Nisa'nın davranışlarını değerlendiren Aşkım, Nisa ile çok iyi anlaştığını ve dışarıda da görüşeceğini söylerken, "Nisa'ya şaşırıyorduk, her şey çok iyiyken birden morali bozuluyordu. Asla onu da suçlamıyorum burası çok zor bir yer. Psikolojik olarak çok büyük bir savaş veriyoruz. Tek şaşırdığım nokta, Nisa oyundan düşüyor, ağlayıp oyunu bırakıyor.

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Survivor’dan elenen Aşkım Burçe Tunay'dan şok açıklama: 'Kameralar yokken Nisa'ya...'

Takım arkadaşları kameralar yokken çok sinirleniyorlar, 'daha ne yapacağız, nasıl yükselteceğiz' diye söyleniyorlar. Kameraların önüne gelince de hepsi Nisa'ya destek oluyordu. Biz bu duruma çok şaşırıyorduk. Evrim ve Ardahan çok yapıyordu. Sadece Cemal Can hiç söylenmiyordu. Onlar da çok yakın onun dışında duyuyorduk, söylemleri.

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Survivor’dan elenen Aşkım Burçe Tunay'dan şok açıklama: 'Kameralar yokken Nisa'ya...'

"ERSİN ABİ YIKILIR "

Eğer Ersin abi köpeğinin öldüğünü öğrenirse yıkılır. Çünkü köpeği onun için çok ama çok değerli, burada belki en çok özlediği şey köpeğidir. Adaya boya getirdiler, Ersin abi barakanın her yerine köpeği Mes'in adını yazdı.

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Survivor’dan elenen Aşkım Burçe Tunay'dan şok açıklama: 'Kameralar yokken Nisa'ya...'

"KÖTÜ DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM"

Survivor Aşkım, konseyde Ünlüler Takımı'nın yaptığı stratejiyi anlattı. Mert beni yazın, SMS'te güçlü isimler çıkarırız" dedi ve "Ben yine de her şeye rağmen kötü düşünmek istemiyorum, beni bilerek elediğini düşünmüyorum." dedi.