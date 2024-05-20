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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Volkan Demirel boşanıyor mu? O fotoğrafla cevap verdi!

Boşanma haberleri son zamanlarda sıkça gündeme geliyor. Ancak son duyduğumuz haber gerçekten şaşırtıcı nitelikte! Geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevinden ayrılan Volkan Demirel, şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in boşanacağı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 13:02
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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Volkan Demirel boşanıyor mu? O fotoğrafla cevap verdi!

Zeynep Demirel ile Volkan Demirel'in boşanağı yönünde iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Volkan Demirel boşanıyor mu? O fotoğrafla cevap verdi!

Önceki hafta teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel şimdi de özel hayatıyla gündemde...

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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Volkan Demirel boşanıyor mu? O fotoğrafla cevap verdi!

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever, 2010'da Volkan Demirel ile nikâh masasına oturmuştu.

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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Volkan Demirel boşanıyor mu? O fotoğrafla cevap verdi!

Şubat 2014'te Yade'nin doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, Ağustos 2017'de Yeda adını verdikleri ikinci kızlarını kucaklarına almışlardı.

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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Volkan Demirel boşanıyor mu? O fotoğrafla cevap verdi!

İddiaları yalanlayan Volkan Demirel, eşiyle fotoğraf paylaştı.