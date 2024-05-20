Fenerbahçe'nin eski yıldızı Volkan Demirel boşanıyor mu? O fotoğrafla cevap verdi!

Boşanma haberleri son zamanlarda sıkça gündeme geliyor. Ancak son duyduğumuz haber gerçekten şaşırtıcı nitelikte! Geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevinden ayrılan Volkan Demirel, şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in boşanacağı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...