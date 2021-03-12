Survivor'dan ağlayarak ayrılmıştı! Yeni projesi belli oldu! Ayrılığı takımı yerle bir etti. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'den beklenmedik şekilde elenen Hayrettin'in yeni proje ile dönmesi bekleniyor. Survivor'dan gözyaşlarıyla elenen Hayrettin Karaoğuz, Exxen'deki bomba projeye dahil olduğu iddia ediliyor. Acun Ilıcalı ve Hayrettin tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.