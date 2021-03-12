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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor'dan ağlayarak ayrılmıştı! Yeni projesi belli oldu! Ayrılığı takımı yerle bir etti... Survivor'dan ağlayarak ayrılmıştı! Yeni projesi belli oldu! Ayrılığı takımı yerle bir etti...
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programları arasında yer alan Survivor 2021'de beklenmedik şekilde ayrılan Hayrettin için yeni iddia ortaya atıldı. Gözyaşları içinde yarışmaya veda eden Hayrettin'in Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yeni bir projeye başlayacağı iddia edildi. Sevilen isimin hayranları konuyla ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 12.03.2021 17:43 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 17:43
Survivor'dan ağlayarak ayrılmıştı! Yeni projesi belli oldu! Ayrılığı takımı yerle bir etti. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'den beklenmedik şekilde elenen Hayrettin'in yeni proje ile dönmesi bekleniyor. Survivor'dan gözyaşlarıyla elenen Hayrettin Karaoğuz, Exxen'deki bomba projeye dahil olduğu iddia ediliyor. Acun Ilıcalı ve Hayrettin tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Seyirciyi TV8 ekranlarına kilitleyen Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Hayrettin, Survivor'a veda etmişti.
Tüm takımın gözyaşlarıyla vedalaştığı ünlü ismin adaya vedası, herkesi üzmüştü. Elenmesinin ardından büyük bir çöküş yaşayan ünlüler takımı, Hayrettin'in yokluğunu derinden hissetti.
Pozitif enerjisiyle seyirciyinin kalbine taht kuran Hayrettin Karaoğuz'un, bomba projeye dahil olduğu iddia edildi. Hayrettin'in Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e geçtiği iddia edildi.
Konuşanlar, Katarsis, Hükümsüz, İşte Bu Benim Masalım, MasterChef Junior gibi birbirinden iddialı programların yer aldığı Exxen, seyirciden tam not aldı.