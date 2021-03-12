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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! Yeni açıklama Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! Yeni açıklama
Masumiyet dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen isimli genç, dizinin başrol oyuncusu Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulundu. Görgen akır'ın 6 Mart günü kendisine hakaret ve küfür ettiğini belirtirken, oyuncu hakkında iddiaları kabul etmedi. Deniz Çakır'ın yaptığı açıklamanın ardından kostüm asistanı genç de sosyal medyada paylaştığı açıklamasında kendisine linç kampanyası yapıldığını belirtti.
Giriş Tarihi: 12.03.2021 17:40 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 17:42
Masumiyet dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen isimli genç, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle başrol oyuncusu Deniz Çakır hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen suçlamaların ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada iddiaları kabul etmezken, bunun üzerine kostüm asistanı genç de sosyal medyada paylaştığı açıklamasında kendisine linç kampanyası yapıldığını belirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddiaya göre ünlü oyuncu Deniz Çakır, dizi setinde çalıştıkları sırada yaşanan olayda kostüm asistanı olarak görev yapan gence hakaretler ederek işi bırakmasına sebep oldu. Bunun üzerine kostüm asistanı genç, avukatı aracılığıyla savcılığa şikayet dilekçesi iletti.
'İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDIM'
Avukatı aracılığıyla savcılığa ilettiği şikayet dilekçesinde Deniz Çakır'ın kendisine dizi setinde hakaretler ederek herkesin içinde kendisini rencide ettiğini söyleyen kostüm asistanı Çağatay Görgen, bu pandemi sürecinde ünlü oyuncuyla yaşadığı gerginlik sonrası işinden istifa etmek zorunda kaldığını belirtti.
ÇAKIR İDDİALARI REDDETTİ
Ünlü oyuncu Deniz Çakır, kendisine yöneltilen bu suçlamalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada kostüm asistan gencin iddialarını kabul etmeyen ünlü oyuncu Çağatay Görgen'i yalan söylemekle suçladı.
'DİZİDEKİ ÇOĞU KİŞİDEN BİZE DESTEK GELDİ'
Ünlü oyuncunun sosyal medyadaki açıklamasından sonra kostüm asistanı Çağatay Görgen de sosyal medyadan bir açıklamada bulundu. Avukatı aracılığıyla yazdığı kamuoyu duyurusu sosyal medyada paylaşan Görgen'in açıklamasında 'Şikayet dilekçemiz sonrası Çağatay Görgen'e karalama ve linç kampanyaları düzenlenmiştir. Olay günü sette bulunan birçok kişi sonrasında bize destek mesajları atmıştır. Soruşturmanın sekteye uğramaması için bunları gizli tutuyoruz.' ifadeleri yer aldı.