Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! Yeni açıklama

Masumiyet dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen isimli genç, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle başrol oyuncusu Deniz Çakır hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen suçlamaların ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada iddiaları kabul etmezken, bunun üzerine kostüm asistanı genç de sosyal medyada paylaştığı açıklamasında kendisine linç kampanyası yapıldığını belirtti.