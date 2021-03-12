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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar bir televizyon klasiği haline gelirken, oyuncular da canlandırdıkları karakterlerle özdeşleşti. Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan ise en sevilen karakterlerden biri oldu. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi merak konusu oldu. İşte başta Özgür Ozan'ın karısı olmak üzere ünlülerin eşleri...

Giriş Tarihi: 12.03.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 17:23
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban karakteriyle milyonların sevgilisi haline gelen Özgür Ozan, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka biri. İşte başta Özgür Ozan'ın karısı olmak üzere ünlülerin eşleri.

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

EMİR BENDERLİOĞLU

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

EMİR BENDERLİOĞLU VE CEREN ŞEKERCİ

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

EMİR BENDERLİOĞLU VE CEREN ŞEKERCİ

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

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