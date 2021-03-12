Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!

Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar bir televizyon klasiği haline gelirken, oyuncular da canlandırdıkları karakterlerle özdeşleşti. Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan ise en sevilen karakterlerden biri oldu. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi merak konusu oldu. İşte başta Özgür Ozan'ın karısı olmak üzere ünlülerin eşleri...