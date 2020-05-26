Survivor'da Yunus Emre ve Evrim Keklik’in dansı geceye damga vurdu! 'Havada aşk kokusu var'

Survivor tüm hızıyla devam ederken bu yıla adadan gelen aşk haberleri damga vurdu. Önce Ünlüler'den Sercan Yıldırım'ın, Gönüllüer'den Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı iddia edildi. Sonrasında Survivor Nisa 'Sercan'ı ağabeyim gibi görüyorum' sözleriyle konuyu kapattı. Bu konu daha gündemdeyken Evrim Keklik ve Survivor'dan son elenen isim Mert Öcal'ın birbirlerinden hoşlandıkları iddia edildi. Ancak Mert Öcal'ın bunu yalanlamasının ardından şimdi de Evrim Keklik ve Yunus Emre Özden aşk haberleriyle gündeme oturdu. Cemal Can Canseven'in 'Havada aşk kokusu var' dediği o anlar geceye damga vurdu.