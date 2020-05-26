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Survivor'da Yunus Emre ve Evrim Keklik’in dansı geceye damga vurdu! 'Havada aşk kokusu var'

Survivor tüm hızıyla devam ederken bu yıla adadan gelen aşk haberleri damga vurdu. Önce Ünlüler'den Sercan Yıldırım'ın, Gönüllüer'den Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı iddia edildi. Sonrasında Survivor Nisa 'Sercan'ı ağabeyim gibi görüyorum' sözleriyle konuyu kapattı. Bu konu daha gündemdeyken Evrim Keklik ve Survivor'dan son elenen isim Mert Öcal'ın birbirlerinden hoşlandıkları iddia edildi. Ancak Mert Öcal'ın bunu yalanlamasının ardından şimdi de Evrim Keklik ve Yunus Emre Özden aşk haberleriyle gündeme oturdu. Cemal Can Canseven'in 'Havada aşk kokusu var' dediği o anlar geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 09:44
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Survivor'da Yunus Emre ve Evrim Keklik’in dansı geceye damga vurdu! 'Havada aşk kokusu var'

Survivor 2020 yeni bölümü ile bu akşam seyircisi ile buluştu. Bu sene yarışma parkurlarından çok yarışmacıların özel hayatları ve yaptığı konuşmalar gündeme geliyor.

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Survivor'da Yunus Emre ve Evrim Keklik’in dansı geceye damga vurdu! 'Havada aşk kokusu var'

Bayram nedeniyle 3 gün boyunca rahat günler geçiren Survivor yarışmacılarının etkinliklerinden biri karaoke partisiydi.

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Survivor'da Yunus Emre ve Evrim Keklik’in dansı geceye damga vurdu! 'Havada aşk kokusu var'

Bu karaoke partisine ise Evrim Keklik ve Yunus Emre Özden'in dansı damga vurdu.

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Survivor'da Yunus Emre ve Evrim Keklik’in dansı geceye damga vurdu! 'Havada aşk kokusu var'

Yunus Emre Özden, Evrim Keklikî dans kaldırdı ve samimi görüntüler verdiler.

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Survivor'da Yunus Emre ve Evrim Keklik’in dansı geceye damga vurdu! 'Havada aşk kokusu var'

İzleyici henüz bunun şokunu yaşarken asıl bombayı Cemal Can Canseven paylaştı.