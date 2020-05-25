Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren rolüyle beğeni toplayan Bahar Şahin, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Zalim İstanbul'da gösterdiği başarılı performansın yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Bahar Şahin, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatı mercek altına alınan Bahar Şahin'in yaşı merak konusu oldu. İşte Bahar Şahin ve birçok ünlü ismin yaşı...