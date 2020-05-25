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Haberler Galeri Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren rolüyle beğeni toplayan Bahar Şahin, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Zalim İstanbul'da gösterdiği başarılı performansın yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Bahar Şahin, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatı mercek altına alınan Bahar Şahin'in yaşı merak konusu oldu. İşte Bahar Şahin ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 18:31
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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı

Zalim İstanbul dizisinde Ceren rolüyle beğeni toplayan Bahar Şahin, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. Bir dönem internet fenomeni Yusuf Aktaş ile birlikte olan Bahar Şahin, şimdilerde Zalim İstanbul dizisinde boy gösteriyor. Zalim İstanbul'da Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin performansıyla dikkat çekti. Adından söz ettiren Bahar Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu.

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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olan Bahar Şahin'in kaç yaşında olduğu merak edildi. Peki Bahar Şahin kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı

MEHMET OZAN DOLUNAY

2 Mayıs 1990

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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı

MİNE TUGAY

28 Temmuz 1978

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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı

MERİÇ ARAL

17 Kasım 1988